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Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

В офисе «Яндекса» в Минске появились вооруженные люди, сообщает компания. Белорусские СМИ пишут о том, что силовики пришли также в офис Uber
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Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что в офис компании в Минске пришли неизвестные вооруженные люди в форме. Об этом ранее сообщили источники The Bell и ТАСС.

Сейчас в компании выясняют детали происшествия, добавил пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Euroradio сообщает, что обыски также проводятся в офисе Uber в Минске. Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» (с 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес перевозок такси в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении).

Офис «Яндекса» в Белоруссии расположен на проспекте Дзержинского в Минске, он был основан в 2011 году. В нем работают порядка 120 человек.

На странице минского офиса «Яндекса» говорится, что его сотрудники занимаются развитием ключевого продукта компании — поисковика, а также сервисами «Почта», «Картинки» и рекламным сервисом. «В минском офисе есть специальная группа, которая следит за качеством поиска и других продуктов компании именно в Беларуси — то есть за тем, чтобы сервисы хорошо решали задачи, связанные с местной спецификой», — говорится в описании.

Минск был первым зарубежным городом, в котором в 2016 году заработал сервис «Яндекс. Такси».

Материал дополняется.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Анастасия Скрынникова
Теги: Белоруссия, Минск, Яндекс, Uber
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