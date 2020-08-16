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Выборы в Белоруссии ,  
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Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж

На площади Независимости в Минске прошел провластный митинг. В нем принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поблагодарил своих сторонников фразой «встаю перед вами на колени» и отверг возможность проведения новых выборов в стране. Как прошел митинг — в фоторепортаже РБК
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Александр Лукашенко обратился к собравшимся: «Я не сторонник митингов, и не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
На площадь прибыла и спикер Совета Республики Наталья Кочанова
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В митинге участвовал председатель Палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
«Стою перед вами на коленях, впервые в жизни, вы это заслужили», — сказал Лукашенко участникам митинга
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Теги: мультимедиа, Александр Лукашенко, митинг, протесты
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