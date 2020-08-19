Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру страны. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на корреспондента.

Глава республики сообщил, что отдал такое поручение, чтобы не допустить появления в Белоруссии из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков»

«Мы видим, что эти деньги поступают», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что средства выплачивают участникам протестов, которые «хотят заработать». «С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — сказал глава республики.