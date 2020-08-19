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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру страны. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на корреспондента.

Глава республики сообщил, что отдал такое поручение, чтобы не допустить появления в Белоруссии из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков»

«Мы видим, что эти деньги поступают», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что средства выплачивают участникам протестов, которые «хотят заработать». «С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — сказал глава республики.

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Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Также президент поручил МВД не допустить беспорядков в стране и потребовал от министерства защитить рабочие коллективы от «шельмования и угроз улицы», в том числе коллективы СМИ.

«Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите. Но защитить коллективы нужно», — добавил Лукашенко.

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Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков
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Фото: Misha Friedman / Getty Images

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в шестой раз. По данным ЦИК, он набрал свыше 80% голосов. Сразу после оглашения предварительных результатов выборов, с вечера 9 августа в Минске и других крупных городах Белоруссии начались протестные акции против Лукашенко.

Основной оппонент Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая на президентских выборах около 10%, не признала итоги выборов. Она записала видеообращение, в котором попросила представителей Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Теги: Александр Лукашевич, Белоруссия, акции протеста
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