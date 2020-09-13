В Минске силовик в маске выстрелил в воздух во время протестов

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина стреляет в воздух из помпового ружья, а от него убегают люди. В МВД сообщили, что выстрел был предупредительным, так как протестующие пытались отбить у силовиков задержанных

В Минске сотрудник правоохранительных органов сделал выстрел в воздух во время акции протеста. Видеозапись публикует портал Tyt.by в Twitter.

На кадрах видно, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове надета балаклава, в руках видно ружье. В какой-то момент слышен звук выстрела, и виден дым из дула оружия.

Telegram-канал Nexta публикует видеозапись этого же инцидента, снятого с другого ракурса. Видно, что от парковки в направлении протестующих движется около десятка человек, у некоторых скрыты лица. Затем раздается выстрел. После этого люди начинают убегать от стрелявшего.