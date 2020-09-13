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В Минске силовик в маске выстрелил в воздух во время протестов

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина стреляет в воздух из помпового ружья, а от него убегают люди. В МВД сообщили, что выстрел был предупредительным, так как протестующие пытались отбить у силовиков задержанных

В Минске сотрудник правоохранительных органов сделал выстрел в воздух во время акции протеста. Видеозапись публикует портал Tyt.by в Twitter.

На кадрах видно, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове надета балаклава, в руках видно ружье. В какой-то момент слышен звук выстрела, и виден дым из дула оружия.

Telegram-канал Nexta публикует видеозапись этого же инцидента, снятого с другого ракурса. Видно, что от парковки в направлении протестующих движется около десятка человек, у некоторых скрыты лица. Затем раздается выстрел. После этого люди начинают убегать от стрелявшего.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Позже пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в Telegram сообщила, что сотрудники милиции задерживали несколько активных участников несанкционированной акции на проспекте Победителей. «В это время не менее ста человек пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — написала Чемоданова.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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13 сентября в Минске и других городах Белоруссии проходит акция протеста «Марш героев». По данным МВД, в ней участвовали около 3 тыс. человек. СМИ сообщали как минимум о 150 тыс. протестующих, которые прошли по центру города, собрались около Дворца независимости, направились к району Дрозды, где проживают члены правительства республики.

В центре столицы были перебои с мобильным интернетом. К резиденции президента Александра Лукашенко стянули специальную и бронетехнику.

При этом в милиции заявили, что во время акции задержали несколько сотен человек. В Бресте против демонстрантов применили водометы.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Белоруссия, Минск, протесты, стрельба
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