В Минске силовик в маске выстрелил в воздух во время протестов
В Минске сотрудник правоохранительных органов сделал выстрел в воздух во время акции протеста. Видеозапись публикует портал Tyt.by в Twitter.
На кадрах видно, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове надета балаклава, в руках видно ружье. В какой-то момент слышен звук выстрела, и виден дым из дула оружия.
Telegram-канал Nexta публикует видеозапись этого же инцидента, снятого с другого ракурса. Видно, что от парковки в направлении протестующих движется около десятка человек, у некоторых скрыты лица. Затем раздается выстрел. После этого люди начинают убегать от стрелявшего.