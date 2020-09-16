Лукашенко лишил члена совета белорусской оппозиции ранга посла

Павел Латушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего посла республики в Польше и Франции, а ныне члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко. Об этом сообщило агентство БелТА.

Также дипломатического ранга был лишен бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Решение в отношении обоих было принято «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Другим указом Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

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