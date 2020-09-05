В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Студенты столичных вузов вышли на акции протеста в центр города. Вскоре силовики начали задерживать демонстрантов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Cиловики задержали несколько студентов минских вузов, которые вышли на акцию протеста в столице Белоруссии, передает Tut.by.

К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости. Студенты собирались небольшими группами по несколько десятков человек, у некоторых были бело-красно-белые флаги. К участникам акции подходили силовики с требованием убрать флаги.

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров.

Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.