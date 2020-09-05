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В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Студенты столичных вузов вышли на акции протеста в центр города. Вскоре силовики начали задерживать демонстрантов
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Cиловики задержали несколько студентов минских вузов, которые вышли на акцию протеста в столице Белоруссии, передает Tut.by.

К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости. Студенты собирались небольшими группами по несколько десятков человек, у некоторых были бело-красно-белые флаги. К участникам акции подходили силовики с требованием убрать флаги.

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров.

Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.

На улице Володарского, по которой шла колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ), к демонстрантам подъехали микроавтобусы без номеров, из которых вышли люди в балаклавах и масках и преградили людям дорогу. Tut.by сообщает, что был задержан один человек.

Задержания начались и возле площади Якуба Колоса, куда дошли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), решившие присоединиться к женскому маршу. Он должен начаться у Комаровского рынка.

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У здания самого вуза прошла акция солидарности. К ней присоединились преподаватели и студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), пишет Onliner.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.

Накануне сотрудники ОМОН задержали пятерых студентов МГЛУ, исполнявших в холле университета «Марсельезу» на английском языке. Силовики ворвались прямо в вуз и «начали хватать парней», рассказывала одна из учащихся. На них составили протоколы по административной статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов
Политика
Студенты, ранее задержанные за участие в акциях протеста, в приёмной ректора Минского лингвистического университета

Ректор МГЛУ Наталья Баранова назвала задержание в стенах вуза «беспрецедентным событием» и неожиданностью, отметив, что руководство не знало о прибытии силовиков в учебное заведение. «В ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер: прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика», — заявила она. Дальше, по словам Барановой, «произошло то, что произошло».

По данным МВД Белоруссии, всего 4 сентября в стране задержали более 40 протестующих, 21 из них все еще остается под стражей.

Протесты в республике после президентских выборов продолжаются четвертую неделю, демонстранты требуют провести новое голосование, освободить политзаключенных и прекратить насилие со стороны силовиков. На акции студентов в День знаний 1 сентября в столице без задержаний также не обошлось.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Минск, студенты, задержания
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