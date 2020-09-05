В Минске на акции протеста студентов начались задержания

На улице Володарского, по которой шла колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ), к демонстрантам подъехали микроавтобусы без номеров, из которых вышли люди в балаклавах и масках и преградили людям дорогу. Tut.by сообщает, что был задержан один человек.
Задержания начались и возле площади Якуба Колоса, куда дошли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), решившие присоединиться к женскому маршу. Он должен начаться у Комаровского рынка.
У здания самого вуза прошла акция солидарности. К ней присоединились преподаватели и студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), пишет Onliner.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.
Накануне сотрудники ОМОН задержали пятерых студентов МГЛУ, исполнявших в холле университета «Марсельезу» на английском языке. Силовики ворвались прямо в вуз и «начали хватать парней», рассказывала одна из учащихся. На них составили протоколы по административной статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Ректор МГЛУ Наталья Баранова назвала задержание в стенах вуза «беспрецедентным событием» и неожиданностью, отметив, что руководство не знало о прибытии силовиков в учебное заведение. «В ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер: прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика», — заявила она. Дальше, по словам Барановой, «произошло то, что произошло».
По данным МВД Белоруссии, всего 4 сентября в стране задержали более 40 протестующих, 21 из них все еще остается под стражей.
Протесты в республике после президентских выборов продолжаются четвертую неделю, демонстранты требуют провести новое голосование, освободить политзаключенных и прекратить насилие со стороны силовиков. На акции студентов в День знаний 1 сентября в столице без задержаний также не обошлось.