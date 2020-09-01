Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска

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Страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Для этого они введут систему сертификатов опознавания происхождения электроэнергии. Министерство также сообщает, что торговля сократится на российско-латвийском участке, а на литовско-калининградском продолжится без изменений.

«Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы — единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии», — цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.

Как отметил замминистра Тимо Татар, для Эстонии важны равное отношение к участникам рынка, хеджирование рисков, связанное с безопасностью поставок, и повышение инвестиционной безопасности на рынке электроэнергии Балтии.

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