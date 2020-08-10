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Захарова назвала «не братскими» действия Минска в адрес журналистов

Российским журналистам не выдали аккредитацию, когда они «добросовестно запросили ее заранее», но «зато дали дубинками по голове», заявила Захарова. По ее словам, действия силовиков оказались «непропорциональными»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Действия белорусских властей по отношению к российским журналистам оказались несоразмерными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

По ее словам, сегодня исполнилось пять лет с момента, как она возглавила департамент информации и печати МИДа.

«Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова.

Накануне, 9 августа, в Белоруссии завершились выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а его основной соперник — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — получила 9,9%.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После окончания голосования, в ночь на 10 августа, в Белоруссии прошли акции протеста. В Минске в ходе столкновений с милицией, которая для разгона демонстрантов использовала дубинки, светошумовые гранаты и водометы, пострадали несколько российских журналистов. Среди них бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

По словам журналистов Daily Storm, несмотря на то что они не оказывали сопротивления при задержании, силовики избили их дубинками. Солопов получил серьезные травмы, журналистов доставили в Московское РУВД Минска. В посольстве России в Белоруссии сообщили РБК, что эта информация проверяется.

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Всего, по информации правозащитного центра «Весна», силовики в Белоруссии задержали более 200 человек, несколько десятков получили ранения, в том числе трое — серьезные. Один человек погиб из-за черепно-мозговой травмы: на него наехал автозак, сообщил портал Tut.by. Официально о пострадавших власти Белоруссии не сообщали

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Мария Захарова
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