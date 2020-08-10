Захарова назвала «не братскими» действия Минска в адрес журналистов

Российским журналистам не выдали аккредитацию, когда они «добросовестно запросили ее заранее», но «зато дали дубинками по голове», заявила Захарова. По ее словам, действия силовиков оказались «непропорциональными»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Действия белорусских властей по отношению к российским журналистам оказались несоразмерными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

По ее словам, сегодня исполнилось пять лет с момента, как она возглавила департамент информации и печати МИДа.

«Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова.

Накануне, 9 августа, в Белоруссии завершились выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а его основной соперник — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — получила 9,9%.