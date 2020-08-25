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Протесты в Белоруссии ,  
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Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным

Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо) на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо) на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Конституция Белоруссии не предусматривает возможность создания общественных организаций, способных пересматривать итоги президентских выборов. Об этом сообщает агентство БелТа со ссылкой на председателя Конституционного суда республики Петра Миклашевича.

«Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — говорится в сообщении.

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Ольга Ковалькова
Миклашевич также подчеркнул, что белорусский народ является единственным источником власти. По мнению судьи, 9 августа граждане сделали свой выбор, проголосовав за действующего президента республики Александра Лукашенко.

После объявления предварительных результатов президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.

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Минск. Участники акции протеста на площади
Спустя пять дней Тихановская объявила о создании объединенного координационного совета оппозиции по передаче власти. По ее словам, в него смогут вступить представители всех объединений, заинтересованных в разрешении конфликта между протестующими и властью. Сейчас в совет входят деятели культуры, ученые, политики и представители рабочих объединений.

Позднее генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что против членов совета возбуждено уголовное дело. Следствие утверждает, что работа совета направлена на захват власти в стране и угрожает национальной безопасности.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»
Общество
Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press
По информации совета, членов президиума юриста Максима Знака и писательницу Светлану Алексиевич вызвали на допрос по этому делу. Кроме того, 24 августа милиция задержала входящих в совет Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. По данным КС, их обвинили в организации забастовок.

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Теги: Белоруссия, Конституционный суд, координационный совет оппозиции
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