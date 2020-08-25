Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным

Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо) на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Конституция Белоруссии не предусматривает возможность создания общественных организаций, способных пересматривать итоги президентских выборов. Об этом сообщает агентство БелТа со ссылкой на председателя Конституционного суда республики Петра Миклашевича.

«Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — говорится в сообщении.

Миклашевич также подчеркнул, что белорусский народ является единственным источником власти. По мнению судьи, 9 августа граждане сделали свой выбор, проголосовав за действующего президента республики Александра Лукашенко.

После объявления предварительных результатов президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.