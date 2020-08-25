Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным
Конституция Белоруссии не предусматривает возможность создания общественных организаций, способных пересматривать итоги президентских выборов. Об этом сообщает агентство БелТа со ссылкой на председателя Конституционного суда республики Петра Миклашевича.
«Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — говорится в сообщении.
После объявления предварительных результатов президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.
объявила о создании объединенного координационного совета оппозиции по передаче власти. По ее словам, в него смогут вступить представители всех объединений, заинтересованных в разрешении конфликта между протестующими и властью. Сейчас в совет входят деятели культуры, ученые, политики и представители рабочих объединений.