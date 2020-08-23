СК Белоруссии не нашел криминала в смерти пропавшего участника протестов

Никита Кривцов (Фото: lenochkakrivcova / Instagram)

Смерть пропавшего 28-летнего Никиты Кривцова, чье тело было обнаружено 22 августа в лесополосе на Парниковой улице в Минске, не носит криминального характера. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Как говорится в опубликованной информации, на теле молодого человека не обнаружено телесных повреждений. Кроме того, мужчина не привлекался к административной ответственности за участие в недавних несанкционированных митингах в стране и в связи с ними не задерживался. СК, ссылаясь на слова жены погибшего, сообщает, что незадолго до трагедии супруги приняли решение о разводе.

В СК добавили, что интернет-СМИ связали исчезновение мужчины с происходящими событиями в стране. «Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», — заключили в СК.

Сообщение о том, что Кривцов был найден мертвым, разместил поисково-спасательный отряд «Ангел». Портал tut.by со ссылкой на милицию сообщает, что молодой человек был найден повешенным.

По данным Euroradio Кривцов был последним в списке пропавших без вести участников массовых акций протеста 9–13 августа.