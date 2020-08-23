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Протесты в Белоруссии ,  
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СК Белоруссии не нашел криминала в смерти пропавшего участника протестов

Никита Кривцов
Никита Кривцов (Фото: lenochkakrivcova / Instagram)

Смерть пропавшего 28-летнего Никиты Кривцова, чье тело было обнаружено 22 августа в лесополосе на Парниковой улице в Минске, не носит криминального характера. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Как говорится в опубликованной информации, на теле молодого человека не обнаружено телесных повреждений. Кроме того, мужчина не привлекался к административной ответственности за участие в недавних несанкционированных митингах в стране и в связи с ними не задерживался. СК, ссылаясь на слова жены погибшего, сообщает, что незадолго до трагедии супруги приняли решение о разводе.

В СК добавили, что интернет-СМИ связали исчезновение мужчины с происходящими событиями в стране. «Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», — заключили в СК.

Сообщение о том, что Кривцов был найден мертвым, разместил поисково-спасательный отряд «Ангел». Портал tut.by со ссылкой на милицию сообщает, что молодой человек был найден повешенным.

По данным Euroradio Кривцов был последним в списке пропавших без вести участников массовых акций протеста 9–13 августа.

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Ранее, 18 августа, в лесу у города Мосты был найден мертвым 29-летний директор военно-исторического музея им. П.И. Багратиона белорусского города Волоковыск (Гродненская область) Константин Шишмаков. Его смерть не носит криминального характера, по информации родственников он тоже был найден повешенным.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста. По информации МВД, с 9 по 13 августа были задержаны более 7 тыс. человек. Некоторые задержанные сообщили о травмах при задержании, более 600 направили соответствующие жалобы в МВД. 

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Теги: Белоруссия, протесты, Следственный комитет
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