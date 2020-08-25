МВД насчитало 2 тыс. протестующих в Белоруссии 24 августа

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За прошедшие сутки в акциях протеста в Белоруссии приняли участие около 2 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба МВД.

В министерстве пояснили, что наибольшее количество протестующих, около 500 человек было в Минске.

«В различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости», — сообщили в пресс-службе.

Также крупные акции протеста прошли в Бресте, Гродно и Солигорске.