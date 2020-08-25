МВД насчитало 2 тыс. протестующих в Белоруссии 24 августа

Всего за прошедшие сутки сотрудники правоохранительных органов составили 39 протоколов за административные правонарушения, также было возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД, отметили в МВД.
Накануне белорусское МВД сообщало о задержании нескольких участников протеста в Минске на площади Независимости. По данным издание Tut.by, на площади собрались около 1000 протестующих. Сотрудники ОМОН не дали собравшимся установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона», после чего начались задержания.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента. По данным комиссии, выиграл действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Протесты продолжаются уже третью неделю. Участники акций требуют отставки президента, проведения новых выборов и остановить насилие по отношению к демонстрантам.
Одна из самых массовых акций прошла 23 августа, в Минске на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.
В МВД говорили о 20 тыс. протестующих.