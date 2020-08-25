Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 12:57
Песков оценил заявление белорусской оппозиции о сотрудничестве с Россией Политика, 13:52 СМИ сообщили о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ Политика, 13:47 МВД насчитало 2 тыс. протестующих в Белоруссии 24 августа Политика, 13:44 Шнуров написал стихотворение о Навальном и «методах товарищей чекистов» Политика, 13:42 В Кремле ответили на сообщения о слежке за Навальным Политика, 13:38 TikTok впервые раскрыл данные о количестве пользователей в мире Стиль, 13:25 Сервис «Грузовичкоф» запустил новую услугу ВЭД Пресс-релиз, 13:21 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 13:17 Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея Бизнес, 13:10  Песков подтвердил договоренность с Минском об испытаниях вакцины от COVID Общество, 13:07 Школьные автобусы пали жертвой COVID. Это повлияет на акции компаний США Инвестиции, 13:06 Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России Политика, 13:05 Кремль назвал условие расследования случившегося с Навальным Общество, 13:04 Дело без CEO: как вывести компанию из-под зависимости от одного человека Pro, 12:56
Протесты в Белоруссии ,  
0 

МВД насчитало 2 тыс. протестующих в Белоруссии 24 августа

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

За прошедшие сутки в акциях протеста в Белоруссии приняли участие около 2 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба МВД.

В министерстве пояснили, что наибольшее количество протестующих, около 500 человек было в Минске.

«В различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости», — сообщили в пресс-службе.

Также крупные акции протеста прошли в Бресте, Гродно и Солигорске.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Всего за прошедшие сутки сотрудники правоохранительных органов составили 39 протоколов за административные правонарушения, также было возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД, отметили в МВД.

Накануне белорусское МВД сообщало о задержании нескольких участников протеста в Минске на площади Независимости. По данным издание Tut.by, на площади собрались около 1000 протестующих. Сотрудники ОМОН не дали собравшимся установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона», после чего начались задержания.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента. По данным комиссии, выиграл действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Протесты продолжаются уже третью неделю. Участники акций требуют отставки президента, проведения новых выборов и остановить насилие по отношению к демонстрантам.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Одна из самых массовых акций прошла 23 августа, в Минске на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.
В МВД говорили о 20 тыс. протестующих.

Теги: Белоруссия, акции протеста, задержания
Материалы по теме
В белорусском МВД сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске
Общество
Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID
Политика
В МВД сообщили о задержании финансировавшего протесты жителя Минска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter