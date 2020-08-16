Штаб Цепкало анонсировал встречу с «серьезными политиками» из США

Валерий Цепкало (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, один из оппонентов Александра Лукашенко Валерий Цепкало планирует в ближайшее время переехать в Польшу. Об этом сообщил глава пресс-службы штаба политика Алексей Урбан, передает ТАСС.

«Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву», — сказал Урбан.

По его словам, в Варшаве Цепкало планирует встретиться с «серьезными политиками» из США, которые, однако, не являются представителями действующей власти.

«У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», — сказал Урбан.

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