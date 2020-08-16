Выборы в Белоруссии , 16 авг, 18:34
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Соратница Тихоновской призвала к отставке Лукашенко
Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова потребовала от главы Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она сообщила в Минске на марше «За свободу!», видео с акции опубликовано на Youtube-канале издания Tut.by.
«Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку!», — заявила она. Колесникова добавила, что протестующие требуют немедленно прекратить насилие.
«26 лет кошмара должны закончатся, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться», — подчеркнула соратница Тихановоской.