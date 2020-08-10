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В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

Участники протестов промывают глаза от слезоточивого газа после столкновений с ОМОНом
Участники протестов промывают глаза от слезоточивого газа после столкновений с ОМОНом (Фото: Yauhen Yerchak / EPA / ТАСС)

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую. Муж Лубневской Александр сообщил Tut.by, что девушку ранили резиновой пулей в ногу. Ее отвезли в больницу.

«Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы. Вторая пуля пролетела рядом с журналистом Tut.by и сорвала его бейдж. Как добавляет «Наша нива», по сотрудникам СМИ стреляли люди в форме цвета хаки. «Мы позже идентифицируем, представители какой силовой структуры это были», — говорится в сообщении.

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
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Задержание Семена Пегова

Накануне во время протестов против итогов выборов в Белоруссии пострадали российские журналисты, в частности бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Вечером 10 августа в посольстве России в Белоруссии сообщили об освобождении Старкова, Ласенко и Пегова. При этом местонахождение Солопова неизвестно, он до сих пор не выходил на связь после задержания.

Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%.

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Теги: Минск, Белоруссия, протесты
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