В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

Участники протестов промывают глаза от слезоточивого газа после столкновений с ОМОНом (Фото: Yauhen Yerchak / EPA / ТАСС)

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую. Муж Лубневской Александр сообщил Tut.by, что девушку ранили резиновой пулей в ногу. Ее отвезли в больницу.

«Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы. Вторая пуля пролетела рядом с журналистом Tut.by и сорвала его бейдж. Как добавляет «Наша нива», по сотрудникам СМИ стреляли люди в форме цвета хаки. «Мы позже идентифицируем, представители какой силовой структуры это были», — говорится в сообщении.

Накануне во время протестов против итогов выборов в Белоруссии пострадали российские журналисты, в частности бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.