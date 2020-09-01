В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Колонна студентов, вышедших на демонстрацию 1 сентября, прорвала несколько оцеплений милиции на проспекте Независимости в Минске. Видео с места событий опубликовали Onliner и Tut.by.

Милиция выставила несколько цепей в разных районах белорусской столицы. Часть из них студенты просто обошли по проезжей части: так, например, было в районе Немига. В районе улицы Городской вал колонна повторила эту тактику — при встрече с милицейским кордоном студенты перешли на другую сторону. Еще одну цепь на проспекте Независимости студенты прорвали силой. Милиция стояла в один ряд и не смогла сдержать напор колонны.

Как отмечает Tut.by, после прорыва нескольких кордонов милиция начала задержания протестующих. К тому моменту в колонне осталось около 200 человек. Задержания начались в районе улиц Кирова и Свердлова. Onliner указывает, что силовики воспользовались тем, что колонна разделилась: на светофоре часть студентов успела перейти на ту сторону улицы, а другая осталась ждать зеленого сигнала, не став нарушать правила движения. В этот момент милиция начала задерживать тех, успел пересечь улицу и оторваться от колонны.

В районе стадиона «Динамо» силовики уже начали выхватывать людей прямо из толпы. Они подбегали к протестующим, выхватывали оттуда людей и тащили к автобусам. На кадрах видно, как молодым людям заламывают руки, некоторых валят на землю.

Материал дополняется.