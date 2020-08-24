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Протесты в Белоруссии ,  
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Оппозиция примиряет флаги, Лукашенко берется за автомат и призывает армию

Как в Минске прошло главное протестное шествие недели
Неделя забастовок на предприятиях и акций в поддержку Лукашенко завершилась многотысячным маршем его противников в Минске. Как изменилось настроение протестующих и как перед ними появился президент — в репортаже РБК
Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press
Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Протестующие с новыми флагами

В полдень в Минске шел дождь, но к двум часа дня (времени начала акции) перестал — в городе на весь день установилась пасмурная погода. За полчаса до начала митинга на площади Независимости у Дома правительства было несколько сотен человек. Люди выглядели нервно — прямо перед началом акции Минобороны страны распространило угрожающее заявление, сообщив, что с 23 августа берет под охрану мемориалы и памятники в Минске. Эту меры военные объяснили тем, что не могут допустить акции в священных местах под флагами, «под которыми фашисты организовывали массовые убийства». Противники Лукашенко все дни с 9 августа приходили на митинги с бело-красно-белыми флагами. В случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией», предупредили военные (эта часть сообщения была написана заглавными буквами).

С утра на всех подъездах к площади Независимости скапливались силовики и спецтехника, включая водометы. «Да, мне страшно, но я все равно пришел, потому что мне надоело, я ничего не видел, кроме режима Лукашенко. И я хочу свободы», — сказал РБК 31-летний Андрей. В течение часа-двух люди заполнили всю площадь Независимости, после вышли на проезжую часть одноименного проспекта. Сотрудники ГАИ несколько раз через мегафон попробовали призвать собравшихся соблюдать правила дорожного движения, но вскоре были вынуждены перекрыть почти весь проспект. К 15:00 на площади, проспекте и прилегающих улицах скопилось несколько десятков тысяч человек. Люди скандировали «Уходи», «Свободу», «Лукашенко в автозак», «Живе Беларусь» и другие лозунги.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

На этой акции власти впервые использовали установленную над зданием Белорусского госуниверситета батарею громкоговорителей. Через них раз в несколько минут транслировался призыв разойтись иначе будет применена сила. Уже когда люди собрались, из него заиграли советские песни — «Первым делом — самолеты» и другие.

Акция анонсировалась как марш, но до 16:00 точка, к который должны начать марш протестующие, держалась в секрете. В итоге telegram-канал NEXTA, главный в эти дни координатор протестов, объявил ее: гостиница «Планета» напротив стелы «Минск — город герой». Стелу же уже с полудня окружили военные с автоматами за спиной, а на тротуаре возле нее развернули колючую проволоку.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

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В марше было значительно больше возрастных участников. Другое, уже символическое отличие, — в толпе противников Лукашенко появились красно-зеленые флаги (нынешний флаг Белоруссии). При чем зачастую они развевались на тех же флагштоках, что и красно-бело-красный флаг. «Сейчас власть пытается разделить наш народ и на все эти [провластные] митинги специально сгоняют [людей], вспоминают про фашистов и так далее, — говорит РБК участник протеста 39-летний Андрей с красно-зеленым флагом на плечах. — Но нам не нужна никакая война, нам нечего делить. Они, наверное, хотят просто столкнуть нас, чтобы подольше посидеть и потанцевать на пепелище. Но у нас народ не поддастся на эту провокацию». »[Угрозы] — это смешно просто. Люди просто смеются над беспомощностью. Власть уже ничего не сможет сделать. Мозги у людей изменились. И все понимают, что это ее последние попытки», — добавляет он.

Лукашенко с сыном и автоматом

Из-за невозможности пройти к стеле толпа встала на другой от нее стороне и стала скандировать «Убийцы». Здесь власти также заранее установили мегафоны, из них транслировались призывы разойтись, советские песни и музыка Михаила Таривердиева из «17 мгновений весны». Не прижиматься к военному оцеплению людей призвали пришедшие туда члены координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Ольга Ковалькова. Экс-министр культуры Павел Латушко и представляющий стачком Минского тракторного завода Сергей Дылевский говорили о необходимости провести референдум по возвращению к Конституции 1994 года и продолжению забастовок на предприятиях.

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих
Политика

К 18:00 люди начали движение по проспекту Победителей в сторону площади Государственного флага — она в нескольких сотнях метрах от Стелы и на ней находится Дворец Независимости, дом приемов и одна из резиденций Александра Лукашенко — туда протестующие до сих пор протестовать не ходили. Однако на подходах к дворцу колонну встретило усиленное тремя водометами и машинами «Рубеж» оцепление. Многотысячная толпа встала в нескольких десятках метров от шеренг ОМОНа, стала скандировать традиционные лозунги, а через час, после призыва NEXTA начала расходиться. «Наилучшее решение сейчас — разойтись и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости», — написал канал и люди стали неторопливо отходить.

Уже когда почти все протестующие ушли, в воздухе неожиданно появился президентский вертолет — он прилетел из центра города и сел на территории дворца. Как позднее стало известно, в нем прилетел Александр Лукашенко, при чем одетый в черное и с автоматом без обоймы. С ним был его младший сын Николай, тоже с автоматом. На земле по прилету Александр Лукашенко спросил у кого-то из сопровождавших «там никого не осталось?», подразумевая, скорее всего, протестующих. После этого он бодрым шагом вышел за оцепление на пустой проспект и поблагодарил ОМОН. «Вы красавцы», — сказал Лукашенко. Силовики встретили его слова аплодисментами.

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За несколько секунд до этого ОМОН задержал обернутую в бело-красно-белый флаг девушку, которая продолжала стоять перед оцеплением, но почти сразу отпустил ее. Митингующие в Минске пытались пойти на штурм Дворца независимости, но им не хватило смелости, они развернулись и побежали, такую версию событий дала поздно вечером пресс-служба Лукашенко.

По оценкам независимых белорусских СМИ общая численность участников акции в Минске составила около 100 тыс. человек, на государственном телеканале «Беларусь 1» численность оценили в 20 тыс. По оценке корреспондента РБК участников было несколько меньше, чем на предыдущей крупнейшей акции неделей ранее, но счет шел на десятки тысяч. За прошедшую после нее неделю белорусские власти начали активнее противостоять акциям — в нескольких городах прошли массовые митинги в поддержку президента, были организованы авто и мотопробеги, сам президент несколько раз за неделю обещал покончить с акциями протеста.

«Власть не перехватила [инициативу], — уверен 61-летний участник протеста Александр. — Она наоборот испугалась. Она крутит фейки эти постоянно, завозит на автобусах тех, кто его (Лукашенко — РБК) поддерживает и даже рабочих, которые на самом деле тоже слабо верят, что победят». По его словам, люди продолжают выходить на протесты и не боятся, потому что «в армии служат такие же белорусы, как и мы сами».

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, протест, Александр Лукашенко
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