Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего

Фото: Сергей Гриц / AP

Отец погибшего во время протестных акций в Минске Александра Тарайковского Валерий Тарайковский рассказал РБК, что не будет писать жалобу на действия силовиков после смерти сына. Он отметил, что его даже в морг не пустили, хотя, как утверждает мужчина, у него есть на это право.

«Какая прокуратура, если сегодня я захотел еще раз увидеть сына, а меня не пустили в морг? Меня держали почти два часа, потом сказали, не имеют права. Я сказал: я отец, я имею право даже сейчас забрать [тело сына]. Сказали, что я его только завтра увижу», — объяснил Тарайковский.

Валерий Тарайковский рассказал, что о смерти сына он узнал от следователя. Тот ему сообщил, что у погибшего было взрывное устройство. Однако Тарайковский в эту версию не верит. По словам мужчины, у него есть видео, которое свидетельствует об обратном.

«Он шел по улице один. У меня есть видео — он идет в сторону ОМОНа, выстрел — и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все», — отметил отец погибшего.

Ранее свое несогласие с официальной версией силовиков выразила супруга погибшего. По ее словам, незадолго до случившегося муж позвонил и сообщил, что возвращается домой.