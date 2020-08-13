Полиция убрала мемориал возле здания посольства Белоруссии в Москве

Полицейские убрали стихийный мемориал, сооруженный людьми возле здания посольства Белоруссии в Москве в память о погибшем во время протестов в Минске. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время».

На опубликованных кадрах видно, как полицейские срывают с забора посольства плакаты, а также тушат свечи водой. К зданию посольства пришли и мирные граждане, которые собирают оставшиеся возле посольства цветы и плакаты.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве.

Как сообщает ТАСС, полиция задержала порядка 10 человек возле здания посольства, где в минувший вторник прошла акция в поддержку протестующих и против официальных результатов выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа.

10 августа МВД Белоруссии сообщило о гибели мужчины в ходе протестов. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Притыцкого, где протестующие возводили баррикады для блокировки движения автотранспорта. В полиции заявили, что демонстрант пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Однако оно взорвалось у него в руке, в результате чего человек скончался на месте.

Протесты в ряде городов Белоруссии продолжаются четвертые сутки. Демонстранты недовольны результатами президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80.08%. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10.09%. В ее штабе не признали результатов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Впоследствии Тихановская покинула Белоруссию и уехала в соседнюю Литву.

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Тихановскую поставили перед выбором между отъездом и «не очень удобными вариантами».