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Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной

По данным белорусского гостелевидения, Колесникова вместе с другими членами КС пыталась прорваться через границу. В итоге Родненков и Кравцов попали на территорию Украины, а Колесникова была задержана
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав «Белтелерадиокомпании»). Позднее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил РБК, что оппозиционерку задержали.

Телеканал передает, что она пыталась незаконно пересечь границу. «Члены координационного совета по захвату власти (координационного совета белорусской оппозиции. — РБК) Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины», — говорится в сообщении.

Видео: ATN_NEWS/Telegram
Видео: ATN_NEWS/Telegram
Video

АТН также опубликовало видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть республику.

«Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», — говорит Кравцов.

По данным агентства, около 4:00 утра (время совпадает с московским) оппозиционеры попытались «прорваться» на территорию соседней страны. Сначала они прошли пограничный и таможенный контроль. «При осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины», — говорится в сообщении.

Как оказались за границей другие белорусские оппозиционеры

11 августа соперница Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Перед этим государственные СМИ опубликовали видеозапись, сделанную в ЦИК республики, где политик призывает людей не выходить на улицу. Тихновская называла свой отъезд самостоятельным решением. Ее соратница Ольга Ковалькова заявила, что экс-кандидата в президенты вывезли из страны власти Белоруссии.

24 августа в Минске задержали уже Ковалькову. Она рассказала, что представители власти насильно вывезли ее к белорусско-польской границе и фактически заставили покинуть страну.

Еще один член КС, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, находящийся в Литве, сказал, что власти республики поставили ему ультиматум. По словам оппозиционера, его заставили уехать под угрозой уголовного преследования.

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На другом видео с камер наружного наблюдения показано, как кроссовер BMW останавливается перед пропускным пунктом, к нему подходит человек в форме. После этого автомобиль продолжает движение по дороге.

Днем 7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Колесникова была похищена в Минске неизвестными. По словам очевидцев, утром в понедельник люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»
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Мария Колесникова

Член КС Максим Знак сообщал, что связаться с Колесниковой не удается. На связь также не выходили Родненков и Кравцов.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии и назвала его попыткой сорвать работу координационного совета.

Родственники пропавшей подали заявление в милицию об исчезновении. В британском МИДе потребовали от Минска немедленно найти Колесникову. «Режим Лукашенко должен сделать ее безопасное возвращение своим главным приоритетом», — написал в Twitter глава ведомства Доминик Рааб.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, оппозиция, граница
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