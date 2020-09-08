Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной

По данным белорусского гостелевидения, Колесникова вместе с другими членами КС пыталась прорваться через границу. В итоге Родненков и Кравцов попали на территорию Украины, а Колесникова была задержана

Мария Колесникова (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав «Белтелерадиокомпании»). Позднее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил РБК, что оппозиционерку задержали.

Телеканал передает, что она пыталась незаконно пересечь границу. «Члены координационного совета по захвату власти (координационного совета белорусской оппозиции. — РБК) Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины», — говорится в сообщении.

Видео: ATN_NEWS/Telegram

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АТН также опубликовало видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть республику.

«Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», — говорит Кравцов.