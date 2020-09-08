Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной

По данным агентства, около 4:00 утра (время совпадает с московским) оппозиционеры попытались «прорваться» на территорию соседней страны. Сначала они прошли пограничный и таможенный контроль. «При осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины», — говорится в сообщении.
Как оказались за границей другие белорусские оппозиционеры
11 августа соперница Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Перед этим государственные СМИ опубликовали видеозапись, сделанную в ЦИК республики, где политик призывает людей не выходить на улицу. Тихновская называла свой отъезд самостоятельным решением. Ее соратница Ольга Ковалькова заявила, что экс-кандидата в президенты вывезли из страны власти Белоруссии.
24 августа в Минске задержали уже Ковалькову. Она рассказала, что представители власти насильно вывезли ее к белорусско-польской границе и фактически заставили покинуть страну.
Еще один член КС, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, находящийся в Литве, сказал, что власти республики поставили ему ультиматум. По словам оппозиционера, его заставили уехать под угрозой уголовного преследования.
На другом видео с камер наружного наблюдения показано, как кроссовер BMW останавливается перед пропускным пунктом, к нему подходит человек в форме. После этого автомобиль продолжает движение по дороге.
Днем 7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Колесникова была похищена в Минске неизвестными. По словам очевидцев, утром в понедельник люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.
Член КС Максим Знак сообщал, что связаться с Колесниковой не удается. На связь также не выходили Родненков и Кравцов.
Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии и назвала его попыткой сорвать работу координационного совета.
Родственники пропавшей подали заявление в милицию об исчезновении. В британском МИДе потребовали от Минска немедленно найти Колесникову. «Режим Лукашенко должен сделать ее безопасное возвращение своим главным приоритетом», — написал в Twitter глава ведомства Доминик Рааб.