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В Минске задержали члена президиума координационного совета оппозиции

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии задержали члена президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу совета.

Причина задержания пока неизвестна. В совете уточнили, что перед этим Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.

Материал дополняется

Теги: Минск, задержание
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