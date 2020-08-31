Протесты в Белоруссии , 31 авг, 16:10
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В Минске задержали члена президиума координационного совета оппозиции
Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии задержали члена президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу совета.
Причина задержания пока неизвестна. В совете уточнили, что перед этим Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.
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