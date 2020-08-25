В Кремле заявили об отсутствии угроз для российских компаний в Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Белоруссии и полагают, что россиянам и российскому бизнесу в этой стране ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может ничего угрожать», — сказал Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о вывозе части сотрудников «Яндекса» из Минска в Россию.

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