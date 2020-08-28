Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

По словам президента Франции, Париж не хочет повторения в Белоруссии того, что произошло на Украине шесть лет назад

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок», — заявил Макрон.

«Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — добавил он.

Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить президента Александра Лукашенко в целесообразности посредничества.