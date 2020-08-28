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Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

По словам президента Франции, Париж не хочет повторения в Белоруссии того, что произошло на Украине шесть лет назад
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок», — заявил Макрон.

«Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — добавил он.

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Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить президента Александра Лукашенко в целесообразности посредничества.

Путин 27 августа заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с Макроном. «Насколько я знаю, они [Меркель и Макрон] звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — сказал Ратас.

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О том, что Лукашенко отказывается с ней разговаривать, Меркель рассказала 19 августа. «Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его», — рассказала канцлер.

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Координационный совет белорусской оппозиции заявил о недопустимости формирования в России подразделений для использования на территории Белоруссии.

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», — говорилось в заявлении совета.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Белоруссия, вторжение
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