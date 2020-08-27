Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
«Россия 24» анонсировала большое интервью Путина Политика, 11:44 МВД начало проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального Общество, 11:43 «Ethereum опустился до критической отметки». Что будет с криптовалютой Крипто, 11:41 Как московским отельерам привлечь местных жителей Pro, 11:35 Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 11:28 ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного Политика, 11:19 Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу Политика, 11:18 Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям Общество, 11:05 Tesla по $87 за акцию — скептики допустили обвал цены на 95% в 2021-м Инвестиции, 11:04 Какая цифровая трансформация нужна российским школам и вузам Партнерский материал, 10:58 В Москве выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:47 Состояние Илона Маска превысило $100 млрд Бизнес, 10:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа Общество, 10:38 В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:36
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал глав посольств европейских стран, чтобы обсудить с ними ситуацию в республике и отношения Минска с Евросоюзом. Об этом сообщили портал Tut.by, а также источник «Интерфакс-Запад» в дипломатических кругах.

«Все аккредитованные в Беларуси послы сейчас в МИДе. Они приглашены на встречу с Владимиром Макеем», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что речь идет о послах европейских стран.

«Встреча закрытая, она проходит по инициативе МИД. Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране», — пишет Tut.by.

Захарова заявила о вмешательстве в дела Белоруссии из-за границы
Политика
Мария Захарова

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Макей, Белоруссия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter