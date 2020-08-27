Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу

Владимир Макей (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал глав посольств европейских стран, чтобы обсудить с ними ситуацию в республике и отношения Минска с Евросоюзом. Об этом сообщили портал Tut.by, а также источник «Интерфакс-Запад» в дипломатических кругах.

«Все аккредитованные в Беларуси послы сейчас в МИДе. Они приглашены на встречу с Владимиром Макеем», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что речь идет о послах европейских стран.

«Встреча закрытая, она проходит по инициативе МИД. Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране», — пишет Tut.by.