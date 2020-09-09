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Европейские дипломаты пришли домой к Светлане Алексиевич мешать ее аресту

Светлана Алексиевич в окружении дипломатов
Светлана Алексиевич в окружении дипломатов (Фото: AnnLinde / Twitter)

Дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции собрались в квартире у Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, чтобы не дать взять ее под стражу. Фотографию из минской квартиры выложила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Утром Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.

За последние дни стало известно о пропаже сразу нескольких членов Координационного совета белорусской оппозиции. 7 сентября в Минске исчезли Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Сегодня стало известно о пропаже Максима Знака. Вскоре выяснилось, что Кравцов и Родненков были высланы на Украину. Колесникову власти выслать не смогли, на данный момент она находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. О местонахождении Знака ничего неизвестно.

Белорусский лауреат Нобелевской премии обратилась к русской интеллигенции
Общество
Светлана Алексиевич

Алексиевич — единственный член координационного совета, которая находится на свободе внутри страны. Сегодня она опубликовала заявление на сайте белорусского ПЕН-центра, в котором среди прочего обратилась к русской интеллигенции с требованием поддержать протестующих.

Светлана Алексиевич в 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди ее наиболее известных произведений — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва». Она неоднократно выступала в поддержку оппозиции в Белоруссии. После президентских выборов и последовавших за ними протестов Алексиевич призывала прекратить насилие, а также потребовала от президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. 

Теги: Светлана Алексиевич
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