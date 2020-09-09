Европейские дипломаты пришли домой к Светлане Алексиевич мешать ее аресту

Светлана Алексиевич в окружении дипломатов (Фото: AnnLinde / Twitter)

Дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции собрались в квартире у Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, чтобы не дать взять ее под стражу. Фотографию из минской квартиры выложила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Утром Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.

За последние дни стало известно о пропаже сразу нескольких членов Координационного совета белорусской оппозиции. 7 сентября в Минске исчезли Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Сегодня стало известно о пропаже Максима Знака. Вскоре выяснилось, что Кравцов и Родненков были высланы на Украину. Колесникову власти выслать не смогли, на данный момент она находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. О местонахождении Знака ничего неизвестно.

Алексиевич — единственный член координационного совета, которая находится на свободе внутри страны. Сегодня она опубликовала заявление на сайте белорусского ПЕН-центра, в котором среди прочего обратилась к русской интеллигенции с требованием поддержать протестующих.