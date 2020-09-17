СМИ Белоруссии вышли без фотографий из-за ареста фотографов. Фотогалерея

Некоторые белорусские СМИ 17 сентября вышли без фотографий на сайтах своих изданий. Таким образом они выступают против ареста фотокорреспондентов изданий Tut.by и «Новый час» Владимира Гридина и Александра Васюковича. Они были задержаны 13 сентября в кафе, куда зашли, чтобы передать в издания свои фотографии. Спустя три дня их арестовали на трое суток за участие в несанкционированной акции протеста.

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