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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ Белоруссии вышли без фотографий из-за ареста фотографов. Фотогалерея

Некоторые белорусские СМИ 17 сентября вышли без фотографий на сайтах своих изданий. Таким образом они выступают против ареста фотокорреспондентов изданий Tut.by и «Новый час» Владимира Гридина и Александра Васюковича. Они были задержаны 13 сентября в кафе, куда зашли, чтобы передать в издания свои фотографии. Спустя три дня их арестовали на трое суток за участие в несанкционированной акции протеста.
Фото:Tut.by
Фото: Tut.by
Сайт Tut.by
Фото:nashaniva.by
Фото: nashaniva.by
Сайт издания «Наша нива»
Фото:naviny.by
Фото: naviny.by
Сайт издания «Белорусские новости»
Фото:belaruspartisan.by
Фото: belaruspartisan.by
Сайт издания «Белорусский партизан»
Фото:novychas.by
Фото: novychas.by
Сайт издания «Новый час»
Фото:svaboda.org
Фото: svaboda.org
Сайт издания «Радио Свобода» в Белоруссии
Фото:baj.by
Фото: baj.by
Сайт Белорусской ассоциации журналистов
Фото:ej.by
Фото: ej.by
Сайт издания «Ежедневник»
Фото:euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Сайт издания euroradio.fm
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