Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Екатерина Штукина / AP)

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, намеченная на 14 сентября, состоится в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран намерены обсудить ключевые вопросы развития союзнических отношений и стратегического партнерства.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупный совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

В ходе протестов в Белоруссии Лукашенко и Путин регулярно общались по телефону. Во время одного из таких разговоров президенты договорились провести очную встречу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем для обсуждения станет госдолг республики перед Россией.

Днем 10 сентября Лукашенко встретился с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Тогда он заявил, что две страны значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, а также подчеркнул, что во время встречи с Путиным будет поставлена точка в реализации соглашений и договоренностей между государствами.