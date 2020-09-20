Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

Жители Минска вновь вышли на несанкционированные акции протеста в воскресенье, 20 сентября. Есть сообщения о первых задержанных.

Участники митингов требуют отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов и освобождения арестованных протестующих и оппозиционных политиков. Акции протеста продолжаются в Белоруссии со дня завершения президентских выборов 9 августа, на которых Лукашенко победил с 80,1 процента голосов избирателей.