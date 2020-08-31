Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

Президент Белоруссии признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер. «А надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить систему, не завязанную на личности президента.

«Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он (цитата по БелТА).

Как отметил белорусский президент, в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет. «Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение», — обратился Лукашенко к Сукало.

По его словам, разрабатываемый в настоящее время проект новой Конституции должен быть вынесен на общественное обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — пояснил он, подчеркнув, что возврат к Конституции 1994 года не является движением вперед.