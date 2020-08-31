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Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

Президент Белоруссии признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер. «А надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить систему, не завязанную на личности президента.

«Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он (цитата по БелТА).

В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как отметил белорусский президент, в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет. «Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение», — обратился Лукашенко к Сукало.

По его словам, разрабатываемый в настоящее время проект новой Конституции должен быть вынесен на общественное обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — пояснил он, подчеркнув, что возврат к Конституции 1994 года не является движением вперед.

Внесение «решительных поправок» в действующую Конституцию Лукашенко анонсировал в конце июня. Тогда он указывал на необходимость по-новому распределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов
Политика
Александр Лукашенко

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На фоне протестов, которые начали в Белоруссии сразу после завершения президентских выборов, Лукашенко допустил передачу своих полномочий после принятия новой Конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал он. При этом президент отметил, что новых выборов — взамен прошедших 9 августа — не будет.

Член президиума белорусского оппозиционного координационного совета Мария Колесникова, комментируя слова Лукашенко, назвала предложения президента манипуляциями и попытками задобрить протестующих. Она отметила, что оппозиция хочет, чтобы в Конституции были прописаны два основных пункта: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Конституция, Верховный суд
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