Спикер белорусского МВД обратилась к оппозиционерам «как мать»

Ольга Чемоданова (Фото: Ольга Чемоданова / Facebook)

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова обратилась к оппозиционерам «не как офицер, а как мать», призвав не привлекать детей к участию в массовых протестах.

«Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. <...> Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: «Родители, что вы творите? <...> Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику?» — написала она в своем Telegram-канале.

Чемоданова попросила родителей одуматься и перестать втягивать детей в политику и «играть с ними в революцию», дав им спокойное и безопасное детство.

Вместе с постом было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как жители Белоруссии выходят с детьми на митинги, блокируют проезд машинам детской коляской с ребенком.