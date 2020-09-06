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Протесты в Белоруссии ,  
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Спикер белорусского МВД обратилась к оппозиционерам «как мать»

Ольга Чемоданова
Ольга Чемоданова (Фото: Ольга Чемоданова / Facebook)

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова обратилась к оппозиционерам «не как офицер, а как мать», призвав не привлекать детей к участию в массовых протестах.

«Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. <...> Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: «Родители, что вы творите? <...> Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику?» — написала она в своем Telegram-канале.

Чемоданова попросила родителей одуматься и перестать втягивать детей в политику и «играть с ними в революцию», дав им спокойное и безопасное детство.

Вместе с постом было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как жители Белоруссии выходят с детьми на митинги, блокируют проезд машинам детской коляской с ребенком.

Ранее стало известно, что 6 сентября полиция начала перекрывать в Минске проспекты и площади в связи с новыми акциями протеста. Так, с утра оцепили Октябрьскую площадь, позднее вокруг площади Независимости поставили ограждения. Помимо этого правоохранительные органы будут нести службу в усиленном режиме и задействуют спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

Оппозиция призвала протестующих собираться в разных частях Минска, чтобы в 14:00 начать «Марш единства».

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Теги: Белоруссия, МВД, оппозиционеры
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