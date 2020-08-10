Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

Минувшей ночью после закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения граждан с белорусским ОМОНом. За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

Власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении журналистов. Еще накануне выборов прямо на улице Минска в жесткой форме были задержаны, а впоследствии депортированы из страны журналисты телеканала «Дождь». В ходе ночных столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьезных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий.

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить к ним сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении.

Мы призываем все российские СМИ присоединиться к нашему обращению, опубликовав его. Уверены, что вместе мы сможем добиться освобождения наших коллег.