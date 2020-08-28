Лукашенко ответил на обвинения в готовности «стрелять в свой народ»

Он заявил, что за время нахождения у власти даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа, «не то что стрелять». 23 августа во время акции протеста в Минске Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках

Александр Лукашенко (Фото: TV and Radio Company of Belarus via AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусов, в ответ на обвинения, по его словам, в том, что он «готов стрелять в собственный народ», передает БелТА.

Таким образом президент прокомментировал свое появление с оружием во Дворце независимости в Минске 23 августа, в то время как в городе проходила многотысячная акция протеста против официальных итогов президентских выборов (по ним победил Лукашенко с 80,1% голосов). На опубликованном видео видно, что президент держит в руках автомат без рожка, при этом он был одет в бронежилет. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, тоже в военной форме.

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«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что, учитывая ситуацию в стране, вынужден держать определенный резерв военнослужащих из-за внешних угроз.