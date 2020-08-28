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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко ответил на обвинения в готовности «стрелять в свой народ»

Он заявил, что за время нахождения у власти даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа, «не то что стрелять». 23 августа во время акции протеста в Минске Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: TV and Radio Company of Belarus via AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусов, в ответ на обвинения, по его словам, в том, что он «готов стрелять в собственный народ», передает БелТА.

Таким образом президент прокомментировал свое появление с оружием во Дворце независимости в Минске 23 августа, в то время как в городе проходила многотысячная акция протеста против официальных итогов президентских выборов (по ним победил Лукашенко с 80,1% голосов). На опубликованном видео видно, что президент держит в руках автомат без рожка, при этом он был одет в бронежилет. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, тоже в военной форме.

Video

«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что, учитывая ситуацию в стране, вынужден держать определенный резерв военнослужащих из-за внешних угроз.

В Кремле отказались комментировать передвижение Лукашенко с автоматом и то, что его сопровождал сын. При этом в ответ на вопрос, не опасаются ли в руководстве России насилия в Белоруссии на этом фоне, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что со стороны протестующих не было провокаций, а органы правопорядка исполняют свои обязанности корректно.

Юристы поясняли РБК, что прямого запрета на то, чтобы давать оружие в руки несовершеннолетним, в законодательстве страны нет, однако в этом случае могут быть проблемы с родительскими правами или Уголовным кодексом. Юрист и председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак сообщил, что взрослый человек ответственен не только за воспитание ребенка, но и за его психическое состояние. «Здесь должны включаться профилактические меры, возможна постановка на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — пояснял эксперт.

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Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

23 августа протестующие собрались на центральной площади Независимости в Минске и после этого устроили шествие. В какой-то момент они подошли к резиденции президента, но силовики перекрыли им путь. В ходе акции протеста люди скандировали: «Свободу!», «Уходи!», «Лукашенко в автозак!» В тот же день акции проходили в других городах, в том числе в Бресте, Могилеве, Витебске и Гродно.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Лукашенко, массовые протесты
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