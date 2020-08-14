Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие
Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — рассказал агентству председатель синодального информационного отдела протоиерей Сергий Лепин в пятницу.
В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.
«Сегодня, к сожалению, подстрекатели пытаются использовать наши церковные традиции, призывают нас выходить на крестные ходы. Но если они уместны, если они традиционны, тогда они принесут пользу. А когда нас пытаются использовать в своих каких-то политических целях, то эти крестные ходы не на пользу послужат», — цитирует митрополита БелТА.