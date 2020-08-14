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Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

В синодальном информационном отделе Белорусской православной церкви заявили, что митрополит Павел обратился с призывом о прекращении насилия к президенту Белоруссии
Митрополит Минский и Заславский Павел
Митрополит Минский и Заславский Павел (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.

«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — рассказал агентству председатель синодального информационного отдела протоиерей Сергий Лепин в пятницу.

В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Сегодня, к сожалению, подстрекатели пытаются использовать наши церковные традиции, призывают нас выходить на крестные ходы. Но если они уместны, если они традиционны, тогда они принесут пользу. А когда нас пытаются использовать в своих каких-то политических целях, то эти крестные ходы не на пользу послужат», — цитирует митрополита БелТА.

10 августа митрополит Павел поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, а после начала в стране массовых протестов, участники которых обвиняют главу государства в фальсификации результатов голосования, начал призывать к миру. «Давайте вместе остановим вражду и ненависть», — заявил митрополит 12 августа, отметив, что обращается в том числе и к тем, кто прибыл в Белоруссию, чтобы «покуражиться».

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«Возвращайтесь в свои дома, не разжигайте здесь пламя вражды и ненависти <...> оставьте белорусский народ самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше», — сказал тогда митрополит. Он также призвал родителей объяснить своим участвующим в протестах детям преимущества мирного пути, а представителей власти подумать, что можно сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения.

«Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего Отечества, которые поставлены на защиту нашего народа, соразмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать», — заявил митрополит.

В своем обращении к журналистам он также отметил, что остановиться должны обе стороны.

В четверг, 13 августа, на сайте Белорусской православной церкви было опубликовано обращение к верующим с призывом возносить специальные молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и текст такой молитвы. «Низпосли, Господи, мир Твой на предержащие власти страны нашея и на всех, живущих в ней», — говорилось, в частности, в молитве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, РПЦ
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