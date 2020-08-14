Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

10 августа митрополит Павел поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, а после начала в стране массовых протестов, участники которых обвиняют главу государства в фальсификации результатов голосования, начал призывать к миру. «Давайте вместе остановим вражду и ненависть», — заявил митрополит 12 августа, отметив, что обращается в том числе и к тем, кто прибыл в Белоруссию, чтобы «покуражиться».

«Возвращайтесь в свои дома, не разжигайте здесь пламя вражды и ненависти <...> оставьте белорусский народ самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше», — сказал тогда митрополит. Он также призвал родителей объяснить своим участвующим в протестах детям преимущества мирного пути, а представителей власти подумать, что можно сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения.

«Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего Отечества, которые поставлены на защиту нашего народа, соразмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать», — заявил митрополит.

В своем обращении к журналистам он также отметил, что остановиться должны обе стороны.

В четверг, 13 августа, на сайте Белорусской православной церкви было опубликовано обращение к верующим с призывом возносить специальные молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и текст такой молитвы. «Низпосли, Господи, мир Твой на предержащие власти страны нашея и на всех, живущих в ней», — говорилось, в частности, в молитве.