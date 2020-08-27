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Протесты в Белоруссии ,  
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Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

По мнению Путина, пока условий для задействования российских сил в Белоруссии нет, но это может случиться, если ситуация обострится. По просьбе Лукашенко Москва уже создала резерв из силовиков
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Путин сообщил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовала ведущая Ольга Скабеева.

По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Видео: skabeeva/telegram
Видео: skabeeva/telegram
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«У нас есть, конечно обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григрьевич попросил меня сформировать определенный резерв их сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля», — сказал российский президент

«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — подчеркнул российский президент.

Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж
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15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случае внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь. «У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко.

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Однако через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит необходимости в оказании военной помощи властям Белоруссии. Тогда пресс-секретарь подчеркнул, что обязательства по военному содействию представлены в Договоре о коллективной безопасности, согласно которому помощь требуется лишь в тех случаях, когда на страну — участницу договора совершается нападение извне. Вмешательство в случае внутренних волнений в договоре не предусмотрено.

Кравчук сообщил об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью
Политика
Леонид Кравчук.

О том, что Лукашенко лично обратился к Владимиру Путину за военной поддержкой, 24 августа сообщал экс-президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. «Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — заявил Кравчук.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
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Фото: Евгений Малолетка / AP

Самые масштабные в новейшей истории Белоруссии протесты начались 9 августа, после проведения президентских выборов в стране. По официальной версии ЦИК, Александр Лукашенко, занимающий пост президента уже 26 лет, набрал 80% голосов избирателей, его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях: по данным штаба Тихановской, на ряде избирательных участках экзит-поллы показали ее победу с результатом в 70 — 80%.

Столкновения протестующих с силовиками были наиболее острыми в течении нескольких дней после выборов: ОМОН применял для разгона акций дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули. Правозащитники и многие задержанные жаловались на немотивированное насилие и пытки со стороны милиции. Самая массовая акция протеста в Миснке состоялась 16 августа. В ней приняли участие, по некоторым оценкам, до 200 тыс. человек. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Владимир Путин
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