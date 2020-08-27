Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

По мнению Путина, пока условий для задействования российских сил в Белоруссии нет, но это может случиться, если ситуация обострится. По просьбе Лукашенко Москва уже создала резерв из силовиков

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Путин сообщил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовала ведущая Ольга Скабеева.

По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Видео: skabeeva/telegram

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«У нас есть, конечно обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григрьевич попросил меня сформировать определенный резерв их сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля», — сказал российский президент

«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — подчеркнул российский президент.