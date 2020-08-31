Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Он также пообещал работать над «совершенствованием и улучшением экономики», а самое главное — дать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.
«Мы верим, что правда все равно восторжествует. И Белоруссия будет процветающей страной, независимо от того что временно нам это не удается сделать как лидерам этой страны», — добавил Бабарико.
Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца удалось сделать больше, чем за последние 26 лет.
«Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей, вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее», — сказала она.
По ее словам, сегодня формируется «новое, сознательное и ответственное, белорусское общество» и оно должно реагировать на новые вызовы и запросы.
«Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — уверена она.
Глава штаба Бабарико добавила, что «сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов» готовы брать на себя ответственность и строить новую Белоруссию.
В ближайшее время штаб подаст документы на регистрацию партии, сообщила она.
«Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе — победим!» — заключила Колесникова.
На протяжении 20 лет Бабарико был председателем правления «Белгазпромбанка». В мае текущего года он подал в отставку, 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые прошли 9 августа. В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников банка. Уголовные дела были возбуждены по статьям об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Расследование в отношении сотрудников банка началось еще в 2016 году, утверждал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бабарико он называл «негодяем».
Бабарико был задержан в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее его арестовали. ЦИК не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.
После того как после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявила действующего главу государства Александра Лукашенко, начались массовые протесты, в организации и финансировании акций обвинили членов штаба Бабарико. В штабе же заявили, что привержены только мирным и законным действиям.