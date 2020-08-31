Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Задержанный в середине июня Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили, что новая партия получит название «Весна», в ближайшее время будут поданы документы для ее регистрации

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии под названием «Вместе». Об этом говорится в заявлении Бабарико и Колесниковой, опубликованном на YouTube.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил он.

Главной задачей экс-глава «Белгазпромбанка» назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, Бабарико выступил за проведение референдума по поправкам к Конституции. Он предложил взять за образец Основной закон 1994 года. В беседе с РБК незарегистрированный кандидат в президенты объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.