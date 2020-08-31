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Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Задержанный в середине июня Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили, что новая партия получит название «Весна», в ближайшее время будут поданы документы для ее регистрации
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии под названием «Вместе». Об этом говорится в заявлении Бабарико и Колесниковой, опубликованном на YouTube.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил он.

Главной задачей экс-глава «Белгазпромбанка» назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, Бабарико выступил за проведение референдума по поправкам к Конституции. Он предложил взять за образец Основной закон 1994 года. В беседе с РБК незарегистрированный кандидат в президенты объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

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Он также пообещал работать над «совершенствованием и улучшением экономики», а самое главное — дать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

«Мы верим, что правда все равно восторжествует. И Белоруссия будет процветающей страной, независимо от того что временно нам это не удается сделать как лидерам этой страны», — добавил Бабарико.

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Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца удалось сделать больше, чем за последние 26 лет.

«Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей, вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее», — сказала она.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

По ее словам, сегодня формируется «новое, сознательное и ответственное, белорусское общество» и оно должно реагировать на новые вызовы и запросы.

«Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — уверена она.

Глава штаба Бабарико добавила, что «сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов» готовы брать на себя ответственность и строить новую Белоруссию.

В ближайшее время штаб подаст документы на регистрацию партии, сообщила она.

«Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе — победим!» — заключила Колесникова.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На протяжении 20 лет Бабарико был председателем правления «Белгазпромбанка». В мае текущего года он подал в отставку, 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые прошли 9 августа. В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников банка. Уголовные дела были возбуждены по статьям об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Расследование в отношении сотрудников банка началось еще в 2016 году, утверждал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бабарико он называл «негодяем».

Бабарико был задержан в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее его арестовали. ЦИК не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.

После того как после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявила действующего главу государства Александра Лукашенко, начались массовые протесты, в организации и финансировании акций обвинили членов штаба Бабарико. В штабе же заявили, что привержены только мирным и законным действиям.

Автор: Елена Чернышова
Теги: Виктор Бабарико, партия, Белоруссия
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