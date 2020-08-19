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Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

По словам президента, большинство белорусов «привыкли жить в спокойной стране». МВД должно не допустить дальнейших акций, а комитет госбезопасности будет пресекать действия организаторов, сообщил глава республики
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в стране. Такое поручение глава республики дал по итогам заседания Совета безопасности, передает БелТА. Конкретные поручения по вопросу стабилизации обстановки в стране от президента получили еще четыре ведомства и правительство, указывает издание.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — сказал Лукашенко.

По его словам, «подавляющее большинство» жителей республики «привыкли жить в спокойной стране», а за прошедшую неделю они поняли, «что могут потерять». «И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — заявил Лукашенко.

Кроме того, в поручениях к МВД глава государства указал, что необходимо «защитить» сотрудников различных предприятий и компаний «от шельмования и угроз улицы». Всем тем, кто хочет бастовать, не следует давать шанса «выйти и потом опять вернуться», указал Лукашенко. «Ушли — уходите», — заявил президент.

Кроме того, Лукашенко дал поручения Государственному пограничному комитету, Минобороны, Комитету госбезопасности, МИД и правительству.

В частности, Госпогранкомитету президент поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру страны, чтобы не допустить в страну иностранных «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков». По его словам, «такие деньги» идут в республику. «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать», — сказал Лукашенко.

Комитету госбезопасности президент поручил пресекать действия организаторов беспорядков и «вскрывать каналы» их финансирования. МИД республики, согласно поручению, должен сообщить официальную точку зрения по протестам в стране лидерам западных стран, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. «И предупредить их, не стесняться, об ответственности за разжигание беспорядков», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что финансирование беспорядков продолжается. Кроме того, президент указал, что проводить учения на границе с Белоруссией сейчас «контрпродуктивно».

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В поручениях Минобороны Лукашенко отметил, что ведомство должно следить за передвижением войск НАТО на территорию Польши и Литвы. По его словам, особенно проконтролировать ситуацию нужно в гродненском направлении, поскольку там «желание дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске».

Правительство, в свою очередь, должно следить за бесперебойной работой предприятий, заключил Лукашенко. В этом вопросе следует поддержать руководителей и не оставлять их «один на один» с теми, кто «порой сидит на проходной, мешает людям работать». «хочешь работать — работай, не хочешь — за ворота», — повторил президент, отметив, что в стране на предприятия «очереди стоят».

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»
Общество
Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после основного дня президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала чуть больше 10%. Штаб Тихановской не признал официальные данные и сообщил, что она набрала от 70 до 80% голосов, сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. С 13 августа акции в основном проходили мирно, однако на 19 августа , по данным МВД, еще 44 человека остаются под административным арестом за участие в несанкционированных митингах.

За прошедшую неделю к протестам присоединились рабочие крупных промышленных предприятий, в том числе сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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