Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

В частности, Госпогранкомитету президент поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру страны, чтобы не допустить в страну иностранных «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков». По его словам, «такие деньги» идут в республику. «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать», — сказал Лукашенко.
Комитету госбезопасности президент поручил пресекать действия организаторов беспорядков и «вскрывать каналы» их финансирования. МИД республики, согласно поручению, должен сообщить официальную точку зрения по протестам в стране лидерам западных стран, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. «И предупредить их, не стесняться, об ответственности за разжигание беспорядков», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что финансирование беспорядков продолжается. Кроме того, президент указал, что проводить учения на границе с Белоруссией сейчас «контрпродуктивно».
В поручениях Минобороны Лукашенко отметил, что ведомство должно следить за передвижением войск НАТО на территорию Польши и Литвы. По его словам, особенно проконтролировать ситуацию нужно в гродненском направлении, поскольку там «желание дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске».
Правительство, в свою очередь, должно следить за бесперебойной работой предприятий, заключил Лукашенко. В этом вопросе следует поддержать руководителей и не оставлять их «один на один» с теми, кто «порой сидит на проходной, мешает людям работать». «хочешь работать — работай, не хочешь — за ворота», — повторил президент, отметив, что в стране на предприятия «очереди стоят».
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после основного дня президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала чуть больше 10%. Штаб Тихановской не признал официальные данные и сообщил, что она набрала от 70 до 80% голосов, сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации.
В первые дни протесты сопровождались столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. С 13 августа акции в основном проходили мирно, однако на 19 августа , по данным МВД, еще 44 человека остаются под административным арестом за участие в несанкционированных митингах.
За прошедшую неделю к протестам присоединились рабочие крупных промышленных предприятий, в том числе сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).