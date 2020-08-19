Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

По словам президента, большинство белорусов «привыкли жить в спокойной стране». МВД должно не допустить дальнейших акций, а комитет госбезопасности будет пресекать действия организаторов, сообщил глава республики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в стране. Такое поручение глава республики дал по итогам заседания Совета безопасности, передает БелТА. Конкретные поручения по вопросу стабилизации обстановки в стране от президента получили еще четыре ведомства и правительство, указывает издание.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — сказал Лукашенко.

По его словам, «подавляющее большинство» жителей республики «привыкли жить в спокойной стране», а за прошедшую неделю они поняли, «что могут потерять». «И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — заявил Лукашенко.

Кроме того, в поручениях к МВД глава государства указал, что необходимо «защитить» сотрудников различных предприятий и компаний «от шельмования и угроз улицы». Всем тем, кто хочет бастовать, не следует давать шанса «выйти и потом опять вернуться», указал Лукашенко. «Ушли — уходите», — заявил президент.

Кроме того, Лукашенко дал поручения Государственному пограничному комитету, Минобороны, Комитету госбезопасности, МИД и правительству.