Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

В России создали резерв силовиков для помощи Белоруссии, сообщил Путин. По его словам, эти силы не будут использовать до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут «поджигать машины и дома»

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — сказал Путин.

Видео: skabeeva/telegram

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По его словам, российских силовиков не задействуют до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы» и «поджигать машины, дома, банки, [не начнут] пытаться захватывать административные здания».

Путин отметил, что во время переговоров с Лукашенко они пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет.