Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

15 августа Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор», — заявил он.
Путин, комментируя слова Лукашенко, заявил, что «нет необходимости здесь что-то скрывать». «Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что <...> Россия и Белоруссия должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности», — сказал он. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что «Россия исполнит все свои обязательства».
После выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались акции протеста. Оппозиционные кандидаты не согласились с итогами выборов, назвав их сфальсифицированными. Согласно официальным данным, действующий президент набрал более 80% голосов избирателей, его соперники заявили, что 80% набрала Светлана Тихановская. В первые дни силовики разгоняли участников с помощью светошумовых гранат, дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль. Более 7 тыс. человек были задержаны, четыре демонстранта, по данным ООН, погибли. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, в больницах остаются 158 пострадавших.
Акции протеста в республике продолжаются уже 18 дней — с вечера основного дня выборов 9 августа. Участники проводят шествия, собираются на митинги и выстраиваются в так называемые цепочки солидарности. К протестам присоединились и рабочие крупных белорусских предприятий, таких как МАЗ, БелАЗ и МТЗ, которые вышли на забастовки.