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Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

В России создали резерв силовиков для помощи Белоруссии, сообщил Путин. По его словам, эти силы не будут использовать до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут «поджигать машины и дома»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — сказал Путин.

Видео: skabeeva/telegram
Видео: skabeeva/telegram
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По его словам, российских силовиков не задействуют до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы» и «поджигать машины, дома, банки, [не начнут] пытаться захватывать административные здания».

Путин отметил, что во время переговоров с Лукашенко они пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет.

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

15 августа Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор», — заявил он.

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Путин, комментируя слова Лукашенко, заявил, что «нет необходимости здесь что-то скрывать». «Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что <...> Россия и Белоруссия должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности», — сказал он. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что «Россия исполнит все свои обязательства».

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

После выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались акции протеста. Оппозиционные кандидаты не согласились с итогами выборов, назвав их сфальсифицированными. Согласно официальным данным, действующий президент набрал более 80% голосов избирателей, его соперники заявили, что 80% набрала Светлана Тихановская. В первые дни силовики разгоняли участников с помощью светошумовых гранат, дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль. Более 7 тыс. человек были задержаны, четыре демонстранта, по данным ООН, погибли. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, в больницах остаются 158 пострадавших.

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Акции протеста в республике продолжаются уже 18 дней — с вечера основного дня выборов 9 августа. Участники проводят шествия, собираются на митинги и выстраиваются в так называемые цепочки солидарности. К протестам присоединились и рабочие крупных белорусских предприятий, таких как МАЗ, БелАЗ и МТЗ, которые вышли на забастовки.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, Белоруссия
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