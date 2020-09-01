В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии

Помимо пыток задержанных во время протестов в Белоруссии эксперты ООН узнали о случаях насилия над детьми и женщинами. Власти республики «должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности», заявили в организации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на акциях протестов против официальных результатов президентских выборов. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — указали эксперты ООН.

Кроме случаев пыток и жестокого обращения с задержанными в ООН также получили сообщения о насилии по отношению к женщинам и детям, в том числе о случаях изнасилования резиновыми дубинками, указано в заявлении УВКПЧ.

«Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для применения или оправдания насильственных действий. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности», — указали авторы.