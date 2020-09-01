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Протесты в Белоруссии ,  
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В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии

Помимо пыток задержанных во время протестов в Белоруссии эксперты ООН узнали о случаях насилия над детьми и женщинами. Власти республики «должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности», заявили в организации
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на акциях протестов против официальных результатов президентских выборов. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — указали эксперты ООН.

Кроме случаев пыток и жестокого обращения с задержанными в ООН также получили сообщения о насилии по отношению к женщинам и детям, в том числе о случаях изнасилования резиновыми дубинками, указано в заявлении УВКПЧ.

«Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для применения или оправдания насильственных действий. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности», — указали авторы.

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В УВКПЧ сообщили, что большинство пропавших без вести во время акций протестов уже найдены, но местонахождение и состояние здоровья шести человек до сих пор неизвестны.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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Массовые протесты в республике начались после выборов президента. На них, как объявил Центризбирком, победил Александр Лукашенко, находившийся до этого у власти 26 лет и выдвигавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он получил 80,1% голосов, а его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, набрала 10,1%.

Оппозиция результаты ЦИК не признала и обвинила власти в фальсификации. По подсчетам штаба Тихановской, она набрала 70–80% голосов.

Против результатов голосования выступили жители Минска, а также других крупных городов Белоруссии. Акции протеста, на которые они вышли, силовики разгоняли с помощью дубинок, светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. С 9 по 13 августа были задержаны около 7 тыс. человек, десятки участников демонстраций и журналистов пострадали. В ООН сообщили о четырех погибших, официально власти Белоруссии заявили о трех.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным Следственного комитета республики на 17 августа, на получение телесных повреждений в ходе задержания пожаловались 600 граждан, еще 100 сообщили, что получили травмы в местах временного содержания.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Белоруссия, пытки, акции протеста, ООН
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