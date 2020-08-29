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Протесты в Белоруссии ,  
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Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку

Член координационного совета оппозиции напомнила, что министр взял на себя ответственность за травмы случайных людей при разгоне протестов. И теперь у него есть два варианта: отставка или явка с повинной, полагает оппозиционер
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД республики Юрия Караева подать в отставку. Об этом во время стрима на YouTube объявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Господин Караев, 13 августа вы в эфире белорусского телевидения взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. Есть многочисленные факты и доказательства этих преступлений», — заявила Колесникова.

Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попавших под раздачу»
Политика
Юрий Караев

Оппозиция считает, что, если Караев решил возложить на себя ответственность за эти события, у него есть два варианта: отставка либо явка с повинной.

Колесникова также обратилась к сотрудникам МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и КГБ страны. «Призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем разобраться со всеми преступлениями. Вы должны восстановить справедливость», — заявила она.

Протесты в Минске и других белорусских городах начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей. В первые дни акций по всей стране силовики применяли против демонстрантов дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки жителей и журналистов. Со многими из них долгое время не было никакой связи.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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Сотни граждан пожаловались в Следственный комитет на травмы от силовиков. По данным белорусских медиков, в больницы чаще всего поступали пациенты с черепно-мозговыми травмами, ушибами по всему телу, переломами и внутренними кровотечениями. Помимо этого, врачи на условиях анонимности сообщили о случаях изнасилования женщин в местах временного содержания. СК начал проверку информации.

По данным властей Белоруссии, в ходе протестов погибли три человека. В ООН сообщили о четырех жертвах.

Медики рассказали о травмах протестующих в Минске
Политика
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Пострадавшие были и со стороны силовиков, заявили в МВД. Ведомство сообщило о возбуждении почти 50 уголовных дел из-за насилия против сотрудников правоохранительных органов.

13 августа Караев извинился перед случайными прохожими, пострадавшими от действий ОМОНа при разгоне акций протеста, и пообещал разобраться в отношении случаев насилия со стороны подчиненных.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, МВД, отставка, оппозиция
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