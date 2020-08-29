Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку

Член координационного совета оппозиции напомнила, что министр взял на себя ответственность за травмы случайных людей при разгоне протестов. И теперь у него есть два варианта: отставка или явка с повинной, полагает оппозиционер

Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД республики Юрия Караева подать в отставку. Об этом во время стрима на YouTube объявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Господин Караев, 13 августа вы в эфире белорусского телевидения взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. Есть многочисленные факты и доказательства этих преступлений», — заявила Колесникова.

Оппозиция считает, что, если Караев решил возложить на себя ответственность за эти события, у него есть два варианта: отставка либо явка с повинной.

Колесникова также обратилась к сотрудникам МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и КГБ страны. «Призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем разобраться со всеми преступлениями. Вы должны восстановить справедливость», — заявила она.