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Лукашенко уволил предложившего пересчитать голоса посла в Испании

Павла Пустового также лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Он назвал ситуацию в Белоруссии неприемлемой в европейском государстве XXI века и призвал к пересчету голосов на выборах
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового, сообщает БелТа.

Глава государства также освободил Пустового от должности постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации и лишил его ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

В середине августа дипломат призвал пересчитать голоса на выборах президента Белоруссии и провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал силовиков, без причины задерживал граждан и издевался над ними, совершал наезды на милиционеров и угрожал близким и родным участников событий.

Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
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Игорь Лещеня

По мнению Пустового, это должно помочь разрешению ситуации в республике, «неприемлемой в европейском государстве XXI века».

24 августа Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, который первым из белорусских дипломатов поддержал протесты. 16 августа Лещеня выпустил видео-обращение, в котором заявил, что солидарен с гражданами, вышедшими на мирные акции протеста, и отметил что его шокировали сообщения об избиениях и пытках в Белоруссии.

По словам дипломата, он сам решил подать в отставку и это логичный шаг. В МИД Белоруссии считают, что высказанная им гражданская позиция «вышла за рамки», заявил Лещеня.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В поддержку протестующих также высказался бывший временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич. Экс-дипломат заявил, что Лукашенко «из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу», и призвал его уйти в отставку.

По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент заручился на выборах поддержкой более 80% избирателей. Все его оппоненты обжаловали результаты в избирательной комиссии, но та отклонила их заявления. Сам Лукашенко утверждал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но та отказалась и потребовали провести новые выборы. В координационном совете оппозиции Белоруссии заявили, что такого предложения не слышали.

Массовые протесты в республике начались с 9 августа, основного дня голосования. На улицы с требованием отставки Лукашенко выходят тысячи людей в Минске и других городах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: посол, Александр Лукашенко, отставка
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