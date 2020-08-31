Лукашенко уволил предложившего пересчитать голоса посла в Испании

Павла Пустового также лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Он назвал ситуацию в Белоруссии неприемлемой в европейском государстве XXI века и призвал к пересчету голосов на выборах

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового, сообщает БелТа.

Глава государства также освободил Пустового от должности постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации и лишил его ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

В середине августа дипломат призвал пересчитать голоса на выборах президента Белоруссии и провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал силовиков, без причины задерживал граждан и издевался над ними, совершал наезды на милиционеров и угрожал близким и родным участников событий.

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По мнению Пустового, это должно помочь разрешению ситуации в республике, «неприемлемой в европейском государстве XXI века».