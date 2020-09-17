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Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

«Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», — предупредила Тихановская
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Piotr Nowak / EPA / ТАСС)

Белорусская оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствами и пыткам, сообщила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Список решили назвать по имени первого погибшего на протестах гражданина Белоруссии Александра Тарайковского.

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — передает ее слова Telegram-канал «Пул Первой».

«В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси», — добавила она.

Этот список будет передан властям Украине, Турции, России, стран Евросоюза и США. «Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — пообещала лидер оппозиции.

Материал дополняется.

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