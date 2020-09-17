Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам
Белорусская оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствами и пыткам, сообщила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Список решили назвать по имени первого погибшего на протестах гражданина Белоруссии Александра Тарайковского.
«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — передает ее слова Telegram-канал «Пул Первой».
«В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси», — добавила она.
Этот список будет передан властям Украине, Турции, России, стран Евросоюза и США. «Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — пообещала лидер оппозиции.