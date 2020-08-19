Лукашенко пообещал выдать оппозиции метлы и лопаты вместо портфелей

Президент назвал координационный совет оппозиции «черносотенцами» и заявил, что в стране портфелей на всех в стране не хватит, а вот «метлы и лопаты» для оппозиции у него есть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках заседания Совета безопасности республики заявил, что созданный оппозицией координационный совет является «черной сотней», передает БелТА.

По его словам, штаб оппозиции был организован с целью передачи власти. «Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что создание альтернативных и параллельных органов, «тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом». При этом он указал на то, что действующей власти есть на кого опереться. «Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. <...> Мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует. Мы абсолютно не одни», — сказал Лукашенко.

Как отметил глава государства, те, кто сейчас точат шашки, в особенности за рубежом, получат серьезный отпор. «Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом», — заключил он.