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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

После начала протестов в Белоруссии число подписчиков Telegram-канала Nexta Live выросло до рекордных 2,1 млн. Он стал координатором действий протестующих. План действий обсуждается в специальном чате, рассказал создатель Nexta

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Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.

«Одну из основных ролей играют [сегодня] именно информационные каналы, информационные ресурсы. И они действительно уже не четвертая власть, как говорят, а вторая или третья», — сказал Путило в интервью РБК.

С начала августа число подписчиков Nexta Live выросло почти в семь раз, с 317,4 тыс. до 2,165 млн, теперь это первый по их количеству русскоязычный канал в Telegram. Примерно треть аудитории, отмечает Путило, составляют подписчики за пределами Белоруссии — из России, с Украины, из Казахстана и т.д.

Белорусскому журналисту и блогеру Степану Путило 22 года. В Белоруссии и России он числится в розыске по делу, которое в отношении него завели в Минске в середине августа. Сейчас Путило находится в Польше.

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.

«Мы действительно публикуем план, потому что люди нас спрашивают, что делать дальше, каким образом протестовать. И мы, совещаясь с различными администраторами Telegram-каналов крупнейших белорусских, с различными активистами, правозащитниками, обсуждаем всевозможные варианты развития событий. Идеи подписчиков, которых очень много, которых каждое третье сообщение — это идеи, предложения, пожелания, и мы вынуждены с этим считаться. Конечно же, все это берем во внимание и публикуем лучшее из этого», — рассказал Путило.

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Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

В группу администраторов крупнейших Telegram-каналов Белоруссии, по словам основателя Nexta, входят около полутора десятков человек. Эта группа, как пояснил Путило, обсуждает планы в собственном чате и не имеет связей с координационным советом белорусской оппозиции.

«Мы сейчас, исходя из соображений безопасности, работаем в разных местах, потому что поступает много угроз. И мы, даже находясь в Польше, вынуждены на это реагировать и принимать меры предосторожности. Мы знаем, что такой координационный совет есть. Насколько сильно его влияние, пока оценивать сложно», — добавил Путило.

Оценивая нынешнее (разговор проходил в прошлые выходные) состояние протестного движения в Белоруссии, основатель Nexta признал, что замечает «некоторое упадническое настроение у людей», связанное с тем, что даже самые масштабные акции к желаемому эффекту пока не привели.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа)

«Эйфория, протестное настроение, бодрость духа не могут продолжаться вечно. И это, конечно же, идет на спад, как и по любым графикам, законам психологии, это довольно предсказуемо. [Тем не менее] люди готовы к переменам, люди хотят перемен. И люди должны понимать, что в тех условиях, в которых сейчас Беларусь, при этом режиме, который 26 лет все-таки был на одном месте, это не дело одного дня. Польская «Солидарность» десять лет сражалась, хоть и другие условия были, но тоже немного благодаря этим забастовкам можем сравнить. Нужно просто продолжать сражаться, и победа в любом случае будет — когда, пока сказать сложно», — сказал Путило.

С тем, что жизнь в Польше (в последний раз в Белоруссии основатель Nexta был в 2018 году) может мешать понимать настроение белорусов и обстановку в стране, Путило не согласен. По его словам, редакция канала получает из Белоруссии столько информации, что знает о происходящем больше, чем «белорусские органы, следственные комитеты, милиция и так далее».

«Мы знаем о том, что происходит, что на самом деле, какие настроения у людей, что и где происходит. Я бы не сказал, что мы в отрыве», — добавил Путило.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии вспыхнули после окончания выборов президента, которые прошли 9 августа. Несанкционированные митинги вылились в массовые столкновения с полицией и забастовки на предприятиях. ОМОН использовал против протестующих резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Участники акций в ответ пытались строить баррикады, кидали в силовиков брусчатку и «коктейли Молотова».

ОМОН заявил 21 августа, что в ходе протестов погибли четыре человека. В СК Белоруссии указывали, что получили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожении или повреждении имущества. Были задержаны с 9 по 13 августа около 7 тыс. человек. К 17 августа 700 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания или в местах временного содержания. По оценкам Валерия Бельского, помощника президента Белоруссии Александра Лукашенко, ущерб от волнений составил $500 млн.

Авторы: Майя Бобенко, Евгений Калюков
Теги: Telegram-каналы, Белоруссия
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