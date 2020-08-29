Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.

«Мы действительно публикуем план, потому что люди нас спрашивают, что делать дальше, каким образом протестовать. И мы, совещаясь с различными администраторами Telegram-каналов крупнейших белорусских, с различными активистами, правозащитниками, обсуждаем всевозможные варианты развития событий. Идеи подписчиков, которых очень много, которых каждое третье сообщение — это идеи, предложения, пожелания, и мы вынуждены с этим считаться. Конечно же, все это берем во внимание и публикуем лучшее из этого», — рассказал Путило.

В группу администраторов крупнейших Telegram-каналов Белоруссии, по словам основателя Nexta, входят около полутора десятков человек. Эта группа, как пояснил Путило, обсуждает планы в собственном чате и не имеет связей с координационным советом белорусской оппозиции.

«Мы сейчас, исходя из соображений безопасности, работаем в разных местах, потому что поступает много угроз. И мы, даже находясь в Польше, вынуждены на это реагировать и принимать меры предосторожности. Мы знаем, что такой координационный совет есть. Насколько сильно его влияние, пока оценивать сложно», — добавил Путило.

Оценивая нынешнее (разговор проходил в прошлые выходные) состояние протестного движения в Белоруссии, основатель Nexta признал, что замечает «некоторое упадническое настроение у людей», связанное с тем, что даже самые масштабные акции к желаемому эффекту пока не привели.

«Эйфория, протестное настроение, бодрость духа не могут продолжаться вечно. И это, конечно же, идет на спад, как и по любым графикам, законам психологии, это довольно предсказуемо. [Тем не менее] люди готовы к переменам, люди хотят перемен. И люди должны понимать, что в тех условиях, в которых сейчас Беларусь, при этом режиме, который 26 лет все-таки был на одном месте, это не дело одного дня. Польская «Солидарность» десять лет сражалась, хоть и другие условия были, но тоже немного благодаря этим забастовкам можем сравнить. Нужно просто продолжать сражаться, и победа в любом случае будет — когда, пока сказать сложно», — сказал Путило.

С тем, что жизнь в Польше (в последний раз в Белоруссии основатель Nexta был в 2018 году) может мешать понимать настроение белорусов и обстановку в стране, Путило не согласен. По его словам, редакция канала получает из Белоруссии столько информации, что знает о происходящем больше, чем «белорусские органы, следственные комитеты, милиция и так далее».

«Мы знаем о том, что происходит, что на самом деле, какие настроения у людей, что и где происходит. Я бы не сказал, что мы в отрыве», — добавил Путило.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после окончания выборов президента, которые прошли 9 августа. Несанкционированные митинги вылились в массовые столкновения с полицией и забастовки на предприятиях. ОМОН использовал против протестующих резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Участники акций в ответ пытались строить баррикады, кидали в силовиков брусчатку и «коктейли Молотова».

ОМОН заявил 21 августа, что в ходе протестов погибли четыре человека. В СК Белоруссии указывали, что получили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожении или повреждении имущества. Были задержаны с 9 по 13 августа около 7 тыс. человек. К 17 августа 700 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания или в местах временного содержания. По оценкам Валерия Бельского, помощника президента Белоруссии Александра Лукашенко, ущерб от волнений составил $500 млн.