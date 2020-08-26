Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Время для переговоров с Москвой еще не пришло, заявила баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Le Monde.

«Время еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, кого встречаю, уважать наш суверенитет», — сказала Тихановская.

Так она ответила на вопрос о том, готова ли она к диалогу с Москвой после того, как встретились с замгоссекретаря США Стивеном Биганом и выступила перед Европарламентом.

Материал дополняется