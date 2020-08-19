Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

Общие потери Белоруссии от проходящих в стране акций протеста составят миллиарды долларов, заявил бывший заместитель руководителя администрации президента, а ныне помощник занимающего пост главы государства Александра Лукашенко Валерий Бельский.

«Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами», — утверждает Бельский в статье, опубликованной на сайте государственного информагентства БелТА.

По словам помощника Лукашенко, основной угрозой являются забастовки на промышленных предприятиях, обеспечивающих Белоруссии доходы от экспорта продукции за границу.

«Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам <...> Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика <...> Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — перечисляет Бельский.