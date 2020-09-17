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Протесты в Белоруссии ,  
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Лавров заявил о говорящей не своим голосом Тихановской

Светлана Тихановская и другие белорусские оппозиционеры подвергаются давлению иностранных политиков и говорят с чужих слов, уверен глава МИД России Сергей Лавров. Он призывает их противостоять натравливанию на Россию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия надеется, что внешние партнеры Белоруссии не будут диктовать белорусскому народу и лидерам оппозиции свою волю. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также заявил о зависимости одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской от иностранных политиков. «Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы (Вильнюсе), которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти, — заявил министр. — Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения».

Светлана Тихановская — основной противник Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах. По данным ЦИК, она набрала 10% голосов, а Лукашенко — 80%, а по данным оппозиции, она набрала больше президента. На территории Литвы Тихановская оказалась 11 августа, подробностей своего отъезда она до сих пор не сообщила.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

По мнению Лаврова, призывы Тихановской к белорусским силовикам остановить насилие — это прямое приглашение изменить присяге: «Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивает ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность». Тихановская не раз призывала силовиков не применять насилие к протестующим, перейти на сторону народа. В среду она сообщила о разработке санкционного списка чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе.

Министр также заявил о противоречивой позиции белорусской оппозиции в отношении России. Как заметил Лавров, на начальном этапе политического кризиса оппозиционеры заверяли, что не занимаются антироссийской деятельностью и хотят жить в дружбе с российским народом. «Но при этом все же видели тот программный документ, который на сайте Тихановской повисел несколько часов, потом они его все-таки убрали, поняв, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи. А среди этих целей и задач был выход из ОДКБ, из ЕврАзЭС, из всех интеграционных структур, в которых участвует Россия, движение в сторону Евросоюза и НАТО, постепенное, но последовательное вытеснение русского языка, белорусизация всех сторон жизни», — напомнил министр.

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Если оппозиция хочет повторить украинский путь и начать вытеснять русский язык, то это будет враждебным актом, предупредил он. «Мы не против белорусского языка, но когда берут пример с Украины и национальный язык, государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, — это уже враждебный акт. И акт, который нарушает в случае с Украиной Конституцию Украины. Если такое же предложение будет внесено в белорусском правовом поле, то это нарушает и Конституцию Белоруссии. Не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств, языков, меньшинств и региональных языков, и многом другом», — пояснил министр.

Натравливающие белорусских оппозиционеров на Россию должны осознать свою ответственность, а оппозиционеры должны «противостоять такому грубому откровенному манипулированию», считает министр. В последние дни Тихановская сделала несколько заявлений относительно российско-белорусских отношений. В частности, она призвала Россию не поддерживать Александра Лукашенко. По ее словам, все соглашения, которые тот сейчас заключает с Москвой, не будут считаться действительными в случае победы оппозиции. «Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью, потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — заявила она.

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Автор
Полина Химшиашвили
Светлана Тихановская Сергей Лавров
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