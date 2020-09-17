Лавров заявил о говорящей не своим голосом Тихановской

Светлана Тихановская и другие белорусские оппозиционеры подвергаются давлению иностранных политиков и говорят с чужих слов, уверен глава МИД России Сергей Лавров. Он призывает их противостоять натравливанию на Россию

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия надеется, что внешние партнеры Белоруссии не будут диктовать белорусскому народу и лидерам оппозиции свою волю. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также заявил о зависимости одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской от иностранных политиков. «Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы (Вильнюсе), которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти, — заявил министр. — Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения».

Светлана Тихановская — основной противник Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах. По данным ЦИК, она набрала 10% голосов, а Лукашенко — 80%, а по данным оппозиции, она набрала больше президента. На территории Литвы Тихановская оказалась 11 августа, подробностей своего отъезда она до сих пор не сообщила.

По мнению Лаврова, призывы Тихановской к белорусским силовикам остановить насилие — это прямое приглашение изменить присяге: «Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивает ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность». Тихановская не раз призывала силовиков не применять насилие к протестующим, перейти на сторону народа. В среду она сообщила о разработке санкционного списка чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе.