Минск начал массово лишать аккредитации иностранных журналистов

В аккредитации отказали журналистам Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода» и другим. Соответствующее постановление приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, сообщили журналистам в МИДе

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МИД Белоруссии начал массово лишать аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих акции протеста в республике, передает телеканал Tut.by со ссылкой на журналистов Би-би-си, ARD, «Радио Свобода» и других изданий.

Сотрудник немецкого телеканала ARD Илья Кузнецов сообщил порталу, что его самого и двоих коллег — Сергея Сергеева и Михаила Фомина лишили аккредитации «в целях обеспечения информационной безопасности страны». Накануне, 28 августа, всех троих задержали и составили протокол по ст. 23.34 КоАп за участие в массовой акции, указал он. Кузнецов также сообщил, что его и коллег депортируют из республики с запретом возвращаться в течение пяти лет.

О лишении аккредитации сообщили также журналисты Би-би-си Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич, передает Tut.by. В МИДе заявили, что соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, рассказала Мельничук. С чем это связано, в ведомстве не пояснили.

По решению межведомственной комиссии, власти отозвали аккредитацию четырех корреспондентов «Радио Свобода», сообщается на сайте организации.

«Радио Свобода» пишет, что в аккредитации также отказали журналистам AFP Александру Гребенкину и Сергею Гапоу, корреспондентам Reuters Василию Федосенко и Владимиру Костину, Сергею Грицу и Юрию Карманову из Associated Press, а также Геннадию Шарипкину из Radio France Internationale и Роману Васюковичу из «Настоящего времени».