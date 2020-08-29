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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск начал массово лишать аккредитации иностранных журналистов

В аккредитации отказали журналистам Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода» и другим. Соответствующее постановление приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, сообщили журналистам в МИДе
Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

МИД Белоруссии начал массово лишать аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих акции протеста в республике, передает телеканал Tut.by со ссылкой на журналистов Би-би-си, ARD, «Радио Свобода» и других изданий.

Сотрудник немецкого телеканала ARD Илья Кузнецов сообщил порталу, что его самого и двоих коллег — Сергея Сергеева и Михаила Фомина лишили аккредитации «в целях обеспечения информационной безопасности страны». Накануне, 28 августа, всех троих задержали и составили протокол по ст. 23.34 КоАп за участие в массовой акции, указал он. Кузнецов также сообщил, что его и коллег депортируют из республики с запретом возвращаться в течение пяти лет.

О лишении аккредитации сообщили также журналисты Би-би-си Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич, передает Tut.by. В МИДе заявили, что соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, рассказала Мельничук. С чем это связано, в ведомстве не пояснили.

По решению межведомственной комиссии, власти отозвали аккредитацию четырех корреспондентов «Радио Свобода», сообщается на сайте организации.

«Радио Свобода» пишет, что в аккредитации также отказали журналистам AFP Александру Гребенкину и Сергею Гапоу, корреспондентам Reuters Василию Федосенко и Владимиру Костину, Сергею Грицу и Юрию Карманову из Associated Press, а также Геннадию Шарипкину из Radio France Internationale и Роману Васюковичу из «Настоящего времени».

По данным Tut.by на 13:00 по минскому времени (совпадает с московским), всего аккредитации лишили 19 журналистов.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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27 августа около 18:00 в Минске на площади Свободы были задержаны несколько десятков журналистов, в том числе сотрудники ТАСС, «Радио Свобода» и Reuters. В МВД пояснили, что их привезли в милицию для проверки документов и вскоре отпустили. Позднее в тот же день на площади Независимости были задержаны еще более 20 журналистов, всего сообщалось о более 200 задержанных участников акции.

Протесты в Белоруссии идут уже третью неделю. Они начались после президентских выборов 9 августа, по итогам которых с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. Его противники обвинили власть в фальсификации и потребовали новых выборов, к протестам присоединились крупные предприятия.

Еще в преддверии выборов, 23 июля, Лукашенко говорил, что МИДу следует лишать аккредитации журналистов, которые «зовут людей на майданы». «Что это за отношение к стране? Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — отметил он.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

 

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия
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