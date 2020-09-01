В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

ОМОН попытался помешать студентам, которые собрались около здания Белорусского государственного университета

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудники ОМОНа утром во вторник начали задерживать участников студенческой акции протеста, собравшихся в районе площади Победы в Минске, а также возле здания Белорусского государственного университета (БГУ).

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На видеозаписи, которую опубликовало издание Tut.by, видно, что к учебному заведению вышли люди с красно-белыми флагами. Сотрудники ОМОНа потребовали от них разойтись, на что собравшиеся стали скандировать: «Мы гуляем!» После этого милиция начала оттеснять людей и задерживать некоторых из них.

Кроме того, ОМОН оцепил здание Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где также собирались протестующие.

Telegram-канал Nexta сообщает, что силовики заблокировали главный вход в БГУ.