В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста
Сотрудники ОМОНа утром во вторник начали задерживать участников студенческой акции протеста, собравшихся в районе площади Победы в Минске, а также возле здания Белорусского государственного университета (БГУ).
На видеозаписи, которую опубликовало издание Tut.by, видно, что к учебному заведению вышли люди с красно-белыми флагами. Сотрудники ОМОНа потребовали от них разойтись, на что собравшиеся стали скандировать: «Мы гуляем!» После этого милиция начала оттеснять людей и задерживать некоторых из них.
Кроме того, ОМОН оцепил здание Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где также собирались протестующие.
Telegram-канал Nexta сообщает, что силовики заблокировали главный вход в БГУ.