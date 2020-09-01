В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Если бы не «корона»: как пандемия подтолкнула рост рынка цифровых решений Pro, 13:57 На следователя СК завели дело за предложение посредничества при взятке Общество, 13:50 Профессор Гусейнов ушел из ВШЭ Политика, 13:48 Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории Политика, 13:27 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 13:25 Zoom за три месяца получил годовой доход. Акции компании взлетели на 25% Инвестиции, 13:19 Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока Политика, 13:15 Падение неизбежно: что происходит на рынке жилья Белоруссии после выборов Недвижимость, 13:07 Как мы сделали зарплаты сотрудников открытыми: опыт агентства Kodix Pro, 13:00 Peugeot представил обновленный кроссовер 3008 Авто, 12:54 Глава МВД Турции отчитался об аресте эмира «Исламского государства» Политика, 12:42 Кайзер: стратегия Баффета говорит о скором росте цены биткоина до $20 000 Крипто, 12:40 Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте Общество, 12:40 В Воскресенске в детском саду мужчина ножом убил пришедшую на работу жену Общество, 12:38
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

ОМОН попытался помешать студентам, которые собрались около здания Белорусского государственного университета
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудники ОМОНа утром во вторник начали задерживать участников студенческой акции протеста, собравшихся в районе площади Победы в Минске, а также возле здания Белорусского государственного университета (БГУ).

Video

На видеозаписи, которую опубликовало издание Tut.by, видно, что к учебному заведению вышли люди с красно-белыми флагами. Сотрудники ОМОНа потребовали от них разойтись, на что собравшиеся стали скандировать: «Мы гуляем!» После этого милиция начала оттеснять людей и задерживать некоторых из них.

Кроме того, ОМОН оцепил здание Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где также собирались протестующие.

Telegram-канал Nexta сообщает, что силовики заблокировали главный вход в БГУ.

Восемь рисков для белорусской экономики. Что важно знать
Экономика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В то же время государственное агентство БелТА в своем Telegram-канале сообщило, что утром во вторник была временно закрыта станция метро «Площадь Победы». В руководстве метрополитена такое решение объяснялось «обеспечением безопасности пассажиров». Спустя 15 минут вход на станцию вновь был разрешен.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Как сообщает издание Onliner, призывы к студентам белорусских вузов выходить на улицы 1 сентября накануне распространялись в социальных сетях. Там также предлагалось подписать студенческую петицию с требованием честных выборов и передать министру образования.

Глава МВД Белоруссии пообещал наказать поднявших руку на милиционеров
Общество
Фото: Tut.By / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром уехал из Минска. Как указывало БелТА, он решил провести 1 сентября в Барановичах и встретиться с учащимися местного профессионально-технического колледжа.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Поводом для них стали президентские выборы, победителем которых ЦИК назвала Лукашенко. В свою очередь, оппозиция настаивает на том, что результаты голосования были сфальсифицированы, и требует новых выборов.

Накануне в Минске была задержана член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова. Поводом послужило ее участие в несанкционированном митинге. За последние недели были задержаны и другие оппозиционеры — Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Виталий Кривко.

Лукашенко счел создание совета оппозиции попыткой захвата власти. Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным. В отношении него завели дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, ОМОН
Материалы по теме
Лавров назвал реформу Конституции вариантом решения ситуации в Белоруссии
Политика
Белый дом потребовал от России уважать суверенитет Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter