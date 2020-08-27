Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
Координационный совет белорусской оппозиции считает недопустимым формирование в России подразделений для использования на территории Белоруссии.
Об этом говорится в заявлении, с которым выступил совет.
«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», — считают члены совета.