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Протесты в Белоруссии ,  
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

Координационный совет оппозиции заявил, что в Белоруссии проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством жителей страны. Основанием для реагирования по ОДКБ может быть только вторжение извне, которого нет
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Координационный совет белорусской оппозиции считает недопустимым формирование в России подразделений для использования на территории Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении, с которым выступил совет.

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», — считают члены совета.

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Политика
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Заявление стало реакцией на слова президента России Владимира Путина о том, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — сказал Путин.

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При этом президент пояснил, что российских силовиков не задействуют до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы» и «поджигать машины, дома, банки, [не начнут] пытаться захватывать административные здания». Путин добавил, что во время переговоров с Лукашенко они пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет.

Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой
Политика
Мария Колесникова

Ранее одна из лидеров белорусской оппозиции, член президиума совета Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает это заявление Путина как угрозу. «Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам. Хотя именно он все это время манипулировал фактом того, что это мы якобы к кому-то обращаемся», — сказала Колесникова.

Из зарубежных лидеров на слова Путина первым отреагировал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал Москву немедленно отказаться от планов силового вмешательства в дела Белоруссии. Моравецкий охарактеризовал возможное силовое вмешательство как «враждебный акт, нарушающий международное право и права белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, оппозиция, вмешательство
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