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Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

Андрей Остапович
Андрей Остапович (Фото: astap_mystery / Instagram)

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича задержали в Пскове, в гостинице «Рижская». Об этом сообщил РБК его адвокат Вячеслав Головин.

По его словам, задержание произошло 21 августа около 20:00.

«Андрей сейчас находится в Завеличенском отделе полиции Пскова, в дежурной части. Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверно, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле, ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», — сказал Головин.

Адвокат добавил, что подал жалобу в прокуратуру и завтра планирует снова попытаться попасть к своему подзащитному.

«На руках у меня нет никаких документов, никто ничего не показывает. Дежурный к нему не пускает. Приняли только передачу от знакомых — передали ему поесть», — уточнил адвокат.

«Пока он находился в Белоруссии, никто ему официально ничего не вменял. Он пытался выехать в Латвию, ему дали добро на политическое убежище, дали визу, так называемую визу D, которая позволяла бы ему въехать в Латвию в период пандемии, но он, увы, не успел», — заключил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии и УМВД России по Псковской области.

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Остапович — капитан юстиции, работал следователем в Партизанском районном отделе СК по Минску. Как пишет «Медиазона. Беларусь», несколько дней назал Остапович в Instagram опубликовал фото рапорта об увольнении, в котором объяснял свое решение нарушением условий контракта со стороны руководства СК и говорилось об избитых во время протестов. Позже пост был удален соцсетью за «нарушение руководства сообщества. В белорусском СК заявили Tut.by, что Остапович уже не работает в ведомстве.

В интервью «Дождю» он говорил, что после отставки покинул место проживания, так как опасался за себя. «Заявление я оставил на столе и закрыл кабинет, потому что я знал, как только его увидят, я не смогу сказать людям правду, потому что я просто бы не вышел с таким рапортом», — говорил он.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% населения. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. В ходе протестов сотрудники ОМОНа применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули и дубинки.

По данным МВД Белоруссии в ходе протестов в Белоруссии погибли три человека. Однако в ООН сообщали о гибели четырех человек. На фоне протестов многие сотрудники силовых ведомств публично сообщали, что уходят в отставку.

Теги: Следственный комитет РБ, Псков, новости
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