Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

Андрей Остапович (Фото: astap_mystery / Instagram)

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича задержали в Пскове, в гостинице «Рижская». Об этом сообщил РБК его адвокат Вячеслав Головин.

По его словам, задержание произошло 21 августа около 20:00.

«Андрей сейчас находится в Завеличенском отделе полиции Пскова, в дежурной части. Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверно, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле, ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», — сказал Головин.

Адвокат добавил, что подал жалобу в прокуратуру и завтра планирует снова попытаться попасть к своему подзащитному.

«На руках у меня нет никаких документов, никто ничего не показывает. Дежурный к нему не пускает. Приняли только передачу от знакомых — передали ему поесть», — уточнил адвокат.