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Протесты в Белоруссии ,  
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На акции протеста в Минске задержали журналистов

В Минске в отделение милиции увезли журналистов российского агентства «РИА Новости», местного портала Tut.by и газеты «Комсомольская правда Беларусь»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В белорусской столице вновь задерживают сотрудников СМИ, среди них корреспонденты российского информагентства «РИА Новости», новостного портала Белоруссии Tut.by и газеты «Комсомольская правда Беларусь».

Как уточняет «РИА Новости», журналистов агентства отвезли в отделение милиции Минска для проверки документов.

«Нам поступила информация о том, что задержаны корреспондент Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий, видеооператор Микита Недоверков. Вроде их везут в РУВД», — сообщили РБК в редакции «Комсомольская правда Беларусь». Как уточнили в издании, о задержании успел сообщить фотограф, после чего телефоны сотрудников стали недоступны.

В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Tut.by сообщил о задержании двух журналистов издания, которых отвезли в РУВД для проверки аккредитации. По информации портала, у стадиона «Динамо» были задержаны по меньшей мере семь человек.

В посольстве России в Белоруссии сообщили РБК, что пока им эта информация не поступала

Белорусские студенты 1 сентября вышли в Минске на протестные акции. Они собирались в том числе в районе площади Победы и около Белорусского государственного университета (БГУ). ОМОН потребовал от участников акций разойтись, после чего начал задерживать протестующих.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю после окончания президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результатов голосования, заявляя о их фальсификации.

Ранее российские журналисты уже оказывались среди задержанных в республике во время протестов. Связь с некоторыми терялась на десятки часов, после освобождения некоторые корреспонденты сообщали об избиениях правоохранителями.

Так, журналист издания Znak.com Никита Телиженко говорил РБК, что сотрудники ОМОН били задержанных и в автозаке, и в районном отделении, издевались над ними и заставляли петь гимн Белоруссии. В УВД Минского облисполкома на запрос РБК заявили, что проверили информацию журналиста и не выявили противоправных действий по отношению к нему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия белорусских силовиков в адрес журналистов «не братскими», отметив, что многие из них заранее запрашивали аккредитацию на работу в Белоруссии, в чем им отказали. «Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — указала Захарова.

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Общество
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В основной день голосования, 9 августа, в Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором видно, что неизвестные в гражданской одежде и масках повалили журналистов на асфальт и фиксируют им руки за спиной. На следующий день журналистов освободили, отправив их в Смоленск.

Помимо группы «Дождя» в Минске задержали двух стрингеров RT, которые работали на избирательных участках. По информации телеканала, перед тем, как их отпустили, с журналистами не было связи четыре дня.

Также были задержаны в Белоруссии корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, бывший корреспондент РБК, а ныне журналист Meduza Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. Старков сообщил РБК, что видел, как силовики избили Солопова. После освобождения у него обнаружили легкую черепно-мозговую травму.

Всего в Белоруссии задержали более 68 журналистов белорусских и зарубежных СМИ, сообщала Белорусская ассоциация журналистов. 29 августа Минск начал массово лишать аккредитации сотрудников иностранных изданий, освещающих акции протеста в республике.

Авторы: Анна Громова, Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, задержание журналистов
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